Quando e dove vedere in tv la finale di SuperCoppa Italiana che si disputerà fra Juventus e Napoli? Ecco tutte le informazioni che occorrono per seguire l’attesissimo match che verrà trasmesso in chiaro sull’ammiraglia Rai. Le due squadre si sono già sfidate, per agguantare il trofeo, ben tre volte nel corso degli anni. Due di queste Finali sono state vinte dal Napoli. Chi avrà la meglio quest’anno?

SuperCoppa Italiana 2021, quando e dove: cosa c’è da sapere sulla partita di calcio

Tutto pronto per la trentatreesima finale di SuperCoppa italiana. Il match mette, anno dopo anno, in sfida il club campione d’Italia e quello vincitore della Coppa Italia. Nel caso che nella stessa stagione una squadra detenga entrambi i trofei, la competizione si disputa tra quest’ultima e la finalista perdente della coppa nazionale.

A scendere in campo quest’anno saranno Juventus e Napoli. L’attesissimo confronto avrà luogo mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 21:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La partita di calcio verrà trasmessa in chiaro da Rai 1, in prima serata.

Chi avrà la meglio fra le due squadre? Nelle passate 32 edizioni del torneo Juventus e Napoli si sono scontrate ben tre volte. Due delle quali ad avere la meglio è stata la squadra partenopea. La Juventus, nonostante ciò, detiene il primato di vittorie visto che ha fatto registrare un trionfo in ben 8 edizioni. Per essere più precisi i bianconeri si sono aggiudicati il trofeo nel: 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 e 2018. Gli azzurri del Napoli, invece, nel 1990 e nel 2014.

SuperCoppa Italiana: le polemiche

L’organizzazione della SuperCoppa italiana ha scatenato nelle ultime settimane numerose polemiche. Ad intervenire per assicurarne la realizzazione il prossimo 20 gennaio è stato l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo. Quest’ultimo ha definito come “provocatoria” la proposta avanzata da Aurelio De Laurentiis di rinviare ai prossimi mesi la sfida per questioni di sicurezza a causa del Covid-19 e poter giocare con il pubblico presente.

De Siervo, in occasione della presentazione dell’album Panini ha detto: “La Supercoppa si giocherà. È stato un fuoco di paglia. C’è stata questa provocazione Calendario e campionato sono cose sacre, sono impegni che verranno rispettati“.