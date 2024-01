Tutto pronto per il gran finale della Supercoppa Italiana 2023 2024. La competizione calcistica per club maschili istituita nel 1988 è arrivata alla fase delle semifinali con 4 squadre in lizza per la vittoria finale. Ecco il calendario completo con le partite trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset.

Supercoppa Italiana 2023 2024 in chiaro in tv: il programma completo

Si scende in campo per decretare la squadra delle vincitrice della Supercoppa Italiana 2023 2024. Cresce l’attesa per scoprire il nome del vincitore della competizione calcistica, ufficialmente nota come Supercoppa di Lega e nota come EA SPORTS FC Supercup per motivi legati agli sponsor. La gara è stata istituita nel 1988 e coinvolge solo club maschili di calcio. Annunciate ed ufficializzate le date e il calendario delle semifinali di Supercoppa Italiana. Il primo appuntamento è per giovedì 18 gennaio 2024 con la prima semifinale, mentre venerdì 19 gennaio 2024 l’ultima semifinale. Entrambe le partite si giocheranno presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, capitale nonché primo polo finanziario dell’Arabia Saudita.

La finale, invece, è stata fissata per lunedì 22 gennaio 2024. Dove seguire in tv la Supercoppa Italiana 2023 2024? A trasmettere in chiaro ed in esclusiva tutte le partite finali della competizione è Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity. In campo: Napoli-Fiorentina il 18 gennaio 2024, mentre Inter-Lazio si sfideranno venerdì 19 gennaio 2024. La vincente di ogni singola semifinale dovrà scontrarsi nella finale in programma il 22 gennaio 2024. Chi vincerà?

Supercoppa Italiana 2024, dove vederla in tv

Ecco un riepilogo completo con il tabellone delle partite della Supercoppa Italiana 2023 2024 trasmesse in prima serata sulle reti Mediaset.

Semifinali di Supercoppa Italiana in tv

giovedì 18 gennaio 2024 , Napoli-Fiorentina alle ore 20.00 dall’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in chiaro e diretta su Canale 5;

, alle ore 20.00 dall’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in chiaro e diretta su Canale 5; venerdì 19 gennaio 2024, Inter-Lazio alle ore 20.00 dall’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in diretta su Canale 5.

Finale di Supercoppa Italiana in tv