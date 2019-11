La Supercoppa italiana 2019 sarà l’ultimo trofeo dell’anno e vedrà affrontarsi la Juventus, campione d’Italia in carica, e la Lazio, detentrice della Coppa Italia. Per il secondo anno consecutivo la competizione si disputerà in Arabia Saudita. Dopo Gedda, il trofeo arriverà a Riad, capitale nonché città più grande della penisola arabica.

Supercoppa italiana 2019, la data dell’incontro

Juventus-Lazio, gara unica valevole per la Supercoppa italiana 2019, andrà in scena il 22 dicembre 2019 dallo stadio Re Sa’ud di Riad, in Arabia Saudita. Chi si aggiudicherà il secondo trofeo dell’anno? La squadra bianconera è la detentrice, avendo sconfitto il Milan lo scorso anno a Gedda. La Lazio, invece, ha vinto la Supercoppa nel 2017, battendo proprio la Vecchia Signora con una doppietta di Immobile e la rete di Murgia al 93esimo.

La Juve parteciperà per l’ottavo anno consecutivo. Negli ultimi otto anni ha totalizzato quattro vittorie e quattro sconfitte. In tutta la sua storia ha vinto ben otto volte il trofeo. La Lazio, invece, conta sette presenze e quattro vittorie (1998, 2000, 2009, 2017). La squadra di Inzaghi cercherà di bloccare il dominio bianconero, come fatto nell’ultimo precedente.

In campionato la Juve sta lottando per lo scudetto insieme all’Inter dell’ex Antonio Conte. La Lazio, invece, spinta dal capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, occupa la terza posizione insieme al Cagliari. L’obiettivo dei biancocelesti è centrare la qualificazione nella prossima UEFA Champions League.

Dove vedere in tv Juventus-Lazio

I diritti della Supercoppa italiana 2019 appartengono alla Rai. La partita tra Juventus e Lazio sarà trasmessa dal primo canale della rete pubblica televisiva.

Il match andrà in onda domenica 22 dicembre 2019 e sarà l’ultima partita dell’anno. Il campionato italiano infatti, a differenza dello scorso anno, si fermerà per le festività natalizie.

La Supercoppa italiana ovviamente sarà seguita non solo dai tifosi di Juve e Lazio, ma da tutti gli amanti del pallone. L’auspicio è che si possa godere di uno spettacolo straordinario.