Chi vincerà la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta? Le due squadre, che hanno trionfato rispettivamente in Champions e in Europa League, si sfidano in una gara diretta. Vediamo insieme quando è in programma e dove vederla.

L’Atalanta sfida il Real Madrid nella Supercoppa Europea 2024

Sarà Carlo Ancelotti contro Gian Piero Gasperini. L’allenatore del Real Madrid vuole conquistare l’ennesimo trofeo della stagione dopo aver vinto la Liga (con ben +10 punti sul Barcellona) e la Champions League. Dall’altra parte trova Gasperini, reduce da un’annata storica per l’Atalanta. I bergamaschi sono infatti arrivati quarti in campionato e hanno vinto il loro primo trofeo europeo battendo, in finale di Europa League, il Bayer Leverkusen per 3 a 0. Ora le due formazioni sono pronte a sfidarsi nella Supercoppa Europea che è in programma per mercoledì 14 agosto 2024 alle ore 21.00. Lo stadio scelto è, in campo neutro, quello del PGE Narodowy di Varsavia.

Sarà possibile vedere il match in diretta tv solo per gli abbonati di Sky. La piattaforma televisiva ha i diritti in esclusiva della Supercoppa e la trasmetterà su Sky Sport 1 (Canale 201) e in live streaming su Now. Prime Video invece ha trasmesso in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League e ha i diritti della Supercoppa UEFA per tre stagioni a partire dal 2021/22. Al momento non è prevista nessuna messa in onda in chiaro. Il Real Madrid contro l’Atalanta potrebbe schierare Kylian Mbappé, il nuovo giocatore dei blancos che ha lasciato il PSG a parametro zero.

Real Madrid vs Atalanta. Wednesday 14 August. Get your UEFA #SuperCup tickets! 🏆🎟️ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2024

L’Atalanta tre giorni dopo ha la prima partita in Serie A

L’Atalanta, dopo aver affrontato il Real Madrid dovrà subito partire per l’Italia. La formazione allenata da Gasperini è impegnata nella prima giornata di Serie A contro il Lecce. La gara è prevista in posticipo per lunedì 19 agosto alle ore 18.30.