Chi vincerà la Supercoppa europea 2025 tra il Psg e il Totthenam? La squadra vincitrice della Champions è impegnata nella finale che si giocherà in Italia. Scopriamo insieme quando e dove vederla in tv.

Supercoppa europea, si sfidano Psg e Totthenam

Manca poco alla prima giornata di Serie A in programma il 23 agosto ma prima, tutti gli appassionati di calcio potranno gustarsi la Supercoppa Europa che vede contrapporsi le due squadre che hanno vinto le massime competizioni europee. Le due formazioni che si contenderanno il titolo sono il Paris Saint Germain, ultimo vincitore della Champions League, e il Totthenam, che ha trionfato in Europa League. Il match è in programma in Italia, allo stadio Friuli, il 13 agosto 2025 con calcio d’inizio previsto alle ore 21.

Sarà possibile vedere l’incontro su SkySport e in streaming su SkyGo e Now con un ampio pre e post-partita. Al momento, non è prevista la messa in onda in chiaro del match. In caso di parità al termine dei 90 minuti, la sfida sarà decisa direttamente ai calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari.

Il Psg reduce dalla sconfitta al Mondiale per club

Le due formazioni si sfidano per la conquista della 50esima edizione del titolo, in un match che dà l’inizio ufficiale alla nuova stagione calcistica europea e che fa capire i reali valori in campo. Il Paris Saint Germain, dopo aver perso per tre a zero contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club, si ritrova ora a contendersi la Supercoppa contro un’altra formazione inglese.

Ma a tenere banco è il ‘caso’ Gigi Donnarumma che è stato candidato al prossimo pallone d’oro. Il suo contratto è infatti in scadenza il 30 giugno 2026 e il Psg spinge per un rinnovo. In questi giorni dovrebbe esserci l’incontro con la dirigenza.

Il Totthenam, dal canto suo, non ha nulla da perdere e prova a mettere in bacheca un altro trofeo dopo la stagione fallimentare in Premier.