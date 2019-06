La WWE torna in PPV con Super Showdown 2019. La federazione statunitense si sposta in Arabia Saudita, precisamente a Jeddah. Lo show vedrà impegnati tantissimi wrestler della World Wrestling Entertainment, sia del presente che del passato. Da Triple H a Randy Orton, fino all’imperdibile match tra Goldberg e The Undertaker. La maggior parte dei titoli della federazione saranno messi in palio e la card si preannuncia veramente ricca di spettacolo.

Super Showdown 2019, la card e i matches

Super Showdown 2019 sarà un PPV veramente spettacolare. Di seguito vi riportiamo la card e i matches in scena a Jeddah:

Randy Orton vs Triple H

Bobby Lashley vs Braun Strowman

Roman Reigns vs Shane McMahon

Goldberg vs The Undertaker

Finn Balor vs Andrade per il titolo intercontinentale

Seth Rollins vs Baron Corbin per il titolo universale

Kofi Kingston vs Dolph Ziggler per il titolo WWE

Lars Sullivan vs Lucha House Party

50-man Battle Royal

In card non è presente Brock Lesnar, ma l’ex campione universale ha dichiarato di voler incassare la sua valigetta a Super Showdown 2019. Quella di Lesnar è una strategia o The Beast deciderà di attaccare veramente uno tra Seth Rollins e Kofi Kingston? I fan della WWE sperano che l’ex UFC possa perdere l’occasione di vincere il titolo. Il suo regno da campione è stato uno dei più discussi della storia della federazione statunitense e la vittoria a Money in the Bank ha lasciato interdetti molti tifosi.

Super Showdown 2019 orari e streaming gratis

Quali sono gli orari di Super Showdown 2019? Lo show andrà in onda stasera, 7 giugno 2019, alle 20:00 orario italiano. L’evento sarà trasmesso in esclusiva da Sky, che detiene i diritti in Italia della WWE. I clienti di Sky potranno vedere il PPV anche in streaming gratis grazie all’applicazione Sky Go. Dopo aver acquistato l’evento in PPV, gli appassionati del wrestling potranno visionare Super Showdown 2019 su pc, tablet o smartphone.