Super Market, il nuovo reality comedy italiano su Prime Video

Super Market è il nuovo reality comedy Prime Original italiano, scritto e diretto dal collettivo “Il Terzo Segreto di Satira”. Composto da sei episodi, il reality sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 luglio e racconterà le tragicomiche vicende dei dipendenti di Eury, un caotico supermercato di quartiere che rischia la chiusura.

Prodotto da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video, la nuova commedia corale è ambientata nella periferia di Milano e porta sullo schermo un microcosmo fatto di clienti insoddisfatti, colleghi imprevedibili, promozioni problematiche e continue emergenze da affrontare.

Super Market: la trama del nuovo esperiemento Prime Video

Eury è un supermercato di quartiere situato nella periferia di Milano, dove nulla sembra funzionare come dovrebbe. Il lavoro quotidiano è dominato dal caos e persino una semplice offerta “due al prezzo di uno” può trasformarsi in un nuovo problema da risolvere.

A dirigere il supermercato è Enrico, interpretato da Alessandro Betti, un uomo megalomane ma, allo stesso tempo, profondamente insicuro. Intorno a lui lavora una squadra composta da personalità molto diverse, costrette a convivere ogni giorno con piccoli disastri, clienti sempre pronti a lamentarsi e risultati commerciali tutt’altro che soddisfacenti.

La situazione precipita quando Eury finisce in fondo alla classifica di gradimento della catena. Il supermercato deve inoltre affrontare la concorrenza di uno store rivale del quartiere, molto più moderno, organizzato ed efficiente.

L’ultimatum di Cristina: “O si cambia o si chiude”

A mettere definitivamente sotto pressione i dipendenti di Eury è la capoarea Cristina, interpretata da Katia Follesa. Il suo ultimatum non lascia spazio a interpretazioni: “O si cambia o si chiude”.

Per evitare la chiusura, Enrico e i suoi collaboratori dovranno provare a migliorare l’organizzazione del punto vendita e riconquistare la fiducia dei clienti. Non sarà però semplice modificare le abitudini di un gruppo tanto disordinato quanto affiatato.

Eury, infatti, non è soltanto il loro posto di lavoro. Nonostante le incomprensioni e le continue catastrofi, il supermercato rappresenta per ciascuno di loro una seconda casa.

Chi sono i personaggi di Super Market

La nuova serie Prime Video presenta un cast corale guidato da Alessandro Betti e Katia Follesa, affiancati da Marta Zoboli, Francesco Arienzo, Tommaso Cassissa, Gaia Bavaro, Davide Calgaro, Martina Bonan, Walter Leonardi e Valerio Airò.

Enrico, il direttore interpretato da Alessandro Betti

Enrico è il direttore di Eury. Vuole mostrare sicurezza e capacità di comando, ma dietro il suo atteggiamento da leader si nascondono numerose fragilità. Sarà lui a dover guidare il gruppo nel difficile tentativo di salvare il supermercato.

Cristina, la capoarea interpretata da Katia Follesa

Cristina è la capoarea incaricata di valutare il rendimento dello store. Pragmatica e determinata, sarà lei a comunicare ai dipendenti che, senza un cambiamento immediato, Eury sarà costretto a chiudere.

Anita, Manlio e gli altri dipendenti di Eury

Anita, interpretata da Marta Zoboli, è una caporeparto single, precisa e puntigliosa. La donna deve anche gestire il corteggiamento insistente di Manlio, interpretato da Francesco Arienzo.

Nel supermercato lavorano inoltre:

Filippo , il magazziniere interpretato da Davide Calgaro;

, il magazziniere interpretato da Davide Calgaro; Sonia , la cassiera interpretata da Gaia Bavaro;

, la cassiera interpretata da Gaia Bavaro; Debora , la commessa interpretata da Martina Bonan;

, la commessa interpretata da Martina Bonan; Luca , il vigilante interpretato da Valerio Airò;

, il vigilante interpretato da Valerio Airò; Max, il clochard filosofo interpretato da Walter Leonardi, che vive all’ingresso del supermercato.

Tommaso Cassissa interpreta il nuovo stagista Edoardo

Nel primo giorno di lavoro arriva a Eury anche Edoardo, giovane stagista interpretato da Tommaso Cassissa. Ha un volto pulito, nessuna esperienza professionale e un sogno che sembra molto distante dagli scaffali di un supermercato: diventare un cantante.

Il suo ingresso permetterà agli spettatori di scoprire gradualmente le dinamiche dello store e le eccentricità dei suoi dipendenti.

Il cast completo di Super Market

Nel cast della serie comedy Prime Original troviamo:

Alessandro Betti;

Katia Follesa;

Marta Zoboli;

Francesco Arienzo;

Tommaso Cassissa;

Gaia Bavaro;

Davide Calgaro;

Martina Bonan;

Walter Leonardi;

Valerio Airò.

Chi ha scritto e diretto la serie Super Market

Super Market è scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, conosciuto per il suo stile ironico e per la capacità di raccontare la società contemporanea attraverso la comicità e la satira.

La serie è prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video ed è basata su una produzione originale di NL Film e Avrotros, creata da Michael Middelkoop, Manju Reijmer, Paul de Vrijer e Jard Struik.

L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Quando esce Super Market su Prime Video

I sei episodi di Super Market saranno disponibili in esclusiva su Prime Video a partire dal 17 luglio.

La nuova comedy italiana racconterà il mondo della grande distribuzione da un punto di vista ironico e surreale, mostrando cosa accade dietro le casse, tra gli scaffali e nei magazzini di un supermercato dove ogni giornata può trasformarsi in una piccola catastrofe.

Tra rivalità professionali, sogni personali e improbabili tentativi di rilancio, i dipendenti di Eury dovranno dimostrare di essere una vera squadra per evitare di perdere quello che, nel bene e nel male, è diventato il loro posto nel mondo.