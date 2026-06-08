Ci siamo: tutto pronto per la prima puntata di “Super Karaoke“, lo storico programma che torna in una veste del tutto nuova in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni prima puntata di stasera, lunedì 8 giugno 2026.

Super Karaoke, stasera la prima puntata su Canale 5

Stasera, lunedì 8 giugno 2026, dalle ore 22 circa appuntamento con la prima puntata di “Super Karaoke“, uno dei format televisivi più iconici e popolari del piccolo schermo che torna in una veste rinnovata affidata alla conduzione di Michelle Hunziker. Il programma, registrato negli scorsi mesi nella splendida cornice di Piazza Trento e Trieste, è composto da due puntate trasmesse in prime time su Canale 5.

Non cambia il cuore pulsante del programma che vede protagoniste persone comuni tutte accomunate da una grandissima passione per il canto. Cambia, invece, la gara con la presenza di quattro squadre capitanate da Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Ognuno di loro, i capisquadra, hanno a disposizione anche la presenza di Wild Card che, altro non sono, dei partecipanti speciali chiamati a partecipare durante la gara. Si tratta di ospiti speciali: grandi nomi della musica italiana che si alterneranno sul palcoscenico.

Super Karaoke, ospiti della prima puntata dell’8 giugno 2026 e come si vota

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata di “Super Karaoke” di lunedì 8 giugno 2026 su Canale 5. I protagonisti del primo appuntamento sono: Raf, Noemi, Ivana Spagna e Al Bano che condivideranno il palcoscenico con alcuni concorrenti della serata.

Come si vota al Super Karaoke? Una delle novità di questa edizione del format televisivo è la presenza di ospiti speciali che rendono il tutto un vero e proprio show! Si tratta cantanti e voci della musica italiana recente e del passato protagonisti di duetti con i concorrenti in gara. A votare è il pubblico accorso presso Piazza Trento e Trieste: prima dell’ingresso, infatti, sono stati distribuiti dei flyer con un QR code per votare il concorrente preferito tramite smartphone.

L’appuntamento con Super Karaoke è in prima serata su Canale 5.