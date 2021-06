Summertime 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Summertime 2 debutta su Netflix per raccontare la seconda estate di Summer, Edo, Sofia e tutti gli altri ragazzi che il pubblico ha conosciuto nella prima stagione. La serie tv, prodotta da Cattleya, riporta gli spettatori tra le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. Tra gli autori della colonna sonora, la giovane cantautrice Ariete, protagonista anche di un cameo con il brano “18 anni” e “Solo te”. La seconda stagione, composta da otto nuovi episodi, è disponibile sulla piattaforma Netflix dal 3 giugno.

Summertime 2: la trama della seconda stagione

È passato un anno, e una nuova estate è alle porte. Summer, Edo e Sofia superano brillantemente l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro. Mentre Summer è sentimentalmente impegnata con Edo, Ale è in Spagna per coronare il suo sogno: correre in pista con le moto da corsa, ed è innamorato della collega Lola.

Infine, Dario è in cerca di una strada sua e magari di un nuovo amore. Ognuno dei protagonisti di Summertime è alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà. Con lo sfondo un’emozionante colonna sonora che accompagna le vicende dei ragazzi, ciascuno dei protagonisti aprirà il suo cuore a nuove sfide.

Summertime 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della seconda stagione tornano: Coco Rebecca Edogamhe nei panni di Summer; Ludovico Tersigni è Ale; Andrea Lattanzi è Dario; Amanda Campana è Sofia; Giovanni Maini è Edo; Alicia Ann Edogamhe è Blue; Romina Colbasso è Giulia. New entry: Amparo Piñero Guirao nei panni di Losa; Lucrezia Guidone è Rita; e Giovanni Anzaldo è Jonas.

Nei ruoli degli adulti sono confermati: Alberto Boubakar Malanchino nel ruolo di Anthony, papà di Summer e Blue; Maria Sole Mansutti è Laura; Mario Sgueglia è Maurizio, ovvero il papà di Ale; Jorge Bosch Dominguez è Miguel, nuovo allenatore di Ale; Giuseppe Giacobazzi è Loris, il papà di Edo; infine Marina Massironi è Wanda, fidanzata di Loris.