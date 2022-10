Summer Job, la prima serie reality italiana di Netflix prodotta da Banijay Italia. Scritta da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini, Marco Matteo, Gabriella Nocera, Alessandro Tassone, Stefano Martinelli e diretta da Angelo Poli, con Romina Ronchi come capo progetto, Summer Job è condotta, per la prima volta in questo ruolo, da Matilde Gioli. Quella che inizia come una vacanza paradisiaca in una villa da sogno, si trasforma presto nella prima esperienza lavorativa per i dieci ragazzi e ragazze che faranno parte del cast.

“Summer Job”, primo reality show italiano su Netflix: quando in tv, cast e di cosa si tratta

Il debutto di “Summer Job” sulla piattaforma Netflix e in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, è previsto per il 16 dicembre 2022. Il reality vede protagonisti 10 ragazzi tra i 18 e i 23 anni, accomunati dal non essersi ancora presi nessuna responsabilità nella vita e dal non aver mai lavorato. I concorrenti arriveranno nell’esotica cornice della Riviera Maya convinti di partecipare a Summer Fever, un reality show che racconterà la loro vacanza sfrenata in una villa da sogno.

Dopo un giorno soltanto però scopriranno che questa vacanza ha un prezzo: per pagarlo, e non rischiare di essere eliminati, dovranno intraprendere un percorso di maturità misurandosi con i classici lavori estivi che la località offre. Riusciranno ad affrontare e superare la sfida che li attende senza rinunciare a godersi la vacanza? A guidarli ci sarà Matilde Gioli, al debutto come conduttrice, punto di riferimento per i ragazzi in questa inaspettata avventura.

Il cast del reality “Summer Job”

Al momento non è ancora noto il cast di 10 ragazzi e ragazze che prenderanno parte al primo reality show italiano in onda su Netflix dal titolo “Summer Job”.

Chi è la conduttrice Matilde Gioli

Matilde Gioli, pseudonimo di Matilde Lojacono, nata a Milano il 2 settembre 1989, è un’attrice italiana. Diventa nota al pubblico per la sua parte nel film Il capitale umano, di Paolo Virzì, grazie al quale, nonostante fosse al suo esordio cinematografico, vince numerosi premi. Nel 2014 esordisce anche sul piccolo schermo, recitando in un episodio di Gomorra – La serie. Tantissimi altri film di successo si susseguono nella sua carriera. Dal 2020 fa parte del cast della serie televisiva Doc – Nelle tue mani.