A due settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2024, alcune delle canzoni presentate dai big in gara sono già certificate disco d’oro. Molti brani sono entrati prepotentemente nelle classifiche di quelli più ascoltati in radio e sulle piattaforme di streaming. Scopriamo insieme quali sono le hit che hanno venduto oltre 50 mila copie.

Sanremo 2024: sei canzoni conquistano il disco d’oro

Il Festival di Sanremo 2024 è stato un successo non solo in termini di ascolti ma anche per le canzoni presentate. Amadeus ha portato sul palco dell’Ariston ben 30 cantanti di diversa età e generi musicali. I primi cinque in classifica sono stati per il televoto e i media: Angelina Mango, Geolier, Annalisa, Ghali e Irama. Anche i fan hanno premiato questi cantanti e i loro brani sono stati certificati disco d’oro.

Come pubblicato sul sito della Fimi, la Federazione Industria Musicale Italiana, nella prima settimana post Sanremo ben 6 brani hanno venduto più di 50 mila copie. Numeri destinati a crescere nei prossimi giorni e a trasformarsi in platino. I sei brani più ascoltati sono:

“La Noia” – Angelina Mango

“I P’ Me Tu P’ Te” – Geolier

“Casa Mia” – Ghali

“Sinceramente” – Annalisa

“Tuta Gold” – Mahmood

“Tu No” – Irama

Record per Mahmood, è suo il brano più ascoltato del Festival

Ai primi cinque si aggiunge Mahmood che con la sua ‘Tuta Gold‘ sta conquistando non solo l’Italia ma anche il mondo come dimostrano i dati di Global Spotify. Il suo brano è quello in assoluto il più ascoltato con oltre 27 milioni di ascolti, seguito da Geolier con 20 milioni. Gli altri sono per il momento sotto i 15 milioni. Anche a Sanremo 2023, la canzone più ascoltata non fu quella del vincitore Marco Mengoni ma di Lazza con ‘Cenere‘ (per ben 7 volte disco di platino).

Bene si classifica anche l’ultimo album di Annalisa, ‘E poi siamo finiti nel vortice‘, che conquista il disco di platino con oltre 50 mila copie vendute.