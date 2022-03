Arriva su Rai 1 la serie in quattro serate Studio Battaglia, da martedì 15 marzo alle ore 21.25. Il legal drama, remake della serie inglese “The Split”, racconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la vita privata, rendendole protagoniste di incontri e decisioni difficili.

Studio Battaglia: Intervista a Barbora Bobulova, Giorgio Marchesi e Carla Signoris

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Barbora Bobulova, Giorgio Marchesi e Carla Signoris. Barbora Bobulova interpreta Anna Battaglia, un’avvocatessa eccellente che ha deciso di emanciparsi dalla madre Marina abbandonando lo studio di famiglia per andare a lavorare in uno studio rivale. Nel primo episodio, il datore di lavoro insinua in lei il dubbio che non possa essere un bravo avvocato chi è una brava persona.

E’ tutta una questione di coscienza, dunque. Barbora Bobulova però non è d’accordo: “Alla fine Anna dimostra che le brave persone possono fare l’avvocato. Era molto facile approcciarmi al personaggio perché quando è scritto bene il nostro lavoro viene un po’ da sé. È un personaggio ricco di sfumature, per questo il lato più difficile è stato quello da avvocata a me completamente sconosciuto”.

La Signora Parmegiani, interpretata da Carla Signoris, diventerà una sua cliente. Carla Parmegiani è stata tradita dal marito ma ora è pronta a fargli causa. Sul suo personaggio, la Signoris rivela: “Quando i personaggi sono scritti bene è tutto più facile. Quando un personaggio cade subito e parte da così in basso ricevendo una mazzata del genere si può solo risalire. Le donne hanno la capacità di ricostruirsi, tutte anche quelle apparentemente fragili, come la signora Parmegiani”.

Anna Battaglia ha anche un segreto. In passato aveva avuto un flirt con Massimo Munari. Il marito però è stato sempre tenuto all’oscuro di tutto. I tre si erano frequentati durante l’università e Anna sembra aver lasciato delle questioni in sospeso. Giorgio Marchesi si è divertito molto ad interpretare questo ruolo: “Mi ha divertito perché era scritto bene e mi ha permesso di fare qualcosa di diverso da quello che avevo fatto ultimamente, per chi fa il nostro mestiere questo è un aspetto affascinante. C’è sempre un elemento di ironia e cinismo, che serve e dà un bel ritmo alle scene. Ogni ruolo ha le sue difficoltà e ci si deve impegnare, ma quando è così sei facilitato”.

Anna Battaglia è anche una madre. Si imbarazza però a parlare con la figlia di argomenti tabù come il sesso. Nella vita, Barbora Bobulova è una madre autoritaria: “Questo dovreste chiederlo alle mie figlie, ma devo dire che quasi tutte le loro amiche hanno paura di me. Sono una madre che dà le regole, decido io finché sono minorenni e sono in casa”.

Giorgio Marchesi e Carla Signoris si guardano e confermano. Probabilmente anche sul set Barbora Bobulova è un vero soldatino. A proposito poi di amore e sentimenti, chiediamo a Giorgio Marchesi e Barbora Bobulova se sia meglio avere rimpianti o rimorsi. C’è un attimo di silenzio misto ad esitazione. Giorgio sorride e dice: “Meglio i rimorsi”. Barbora Bobulova accetta la spiegazione da Giorgio Marchesi e poi sentenzia: “Penso che il rimorso sia la cosa migliore”.

Nella serie, Anna capitolerà di fronte a Massimo oppure continuerà a vivere una vita a metà? Lo scopriremo solo seguendo la serie che si preannuncia una bella novità per casa Rai. Negli ultimi mesi, i medici hanno “assediato” le prime serate, in alcuni casi trovando un’accoglienza favorevole, in altri incontrando delle polemiche considerando il periodo difficile che stiamo vivendo. Ora è arrivato il tempo di voltare pagina. “Studio Battaglia” riuscirà a farsi largo nel cuore dei telespettatori?

Le interviste video a Barbora Bobulova, Giorgio Marchesi e Carla Signoris