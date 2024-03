Studio Battaglia 2, la seconda stagione della serie tv di Rai1 regina d’ascolti è pronta sbarcare in prima serata sulla prima rete della tv pubblica. Ritroveremo quindi i protagonisti di una delle più avvincenti fiction italiane prodotte in collaborazione con la Rai. Vediamo insieme quali sono le novità e cosa succederà in questa seconda stagione.

Studio Battaglia 2: quando in tv, trama, cast, episodi

Studio Battaglia 2 torna con tre imperdibili appuntamenti in prima visione su Rai 1 da martedì 19 marzo. La serie scritta da Lisa Nur Sultan è una produzione Palomar con Tempesta e realizzata in collaborazione con Rai Fiction diretta dal regista Simone Spada. La prima stagione della serie è stata premiata con il Nastro d’Argento Speciale consegnato alla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e all’intero cast femminile.

Il cast

Nel cast di Studio Battaglia 2 ritroveremo protagonisti:

Barbora Bobulova

Lunetta Savino

Miriam Dalmazio

Giorgio Marchesi

Marina Occhionero

David Sebasti

Thomas Trabacchi

Carla Signoris

Massimo Ghini.

Trama di Studio Battaglia 2

La serie Studio Battaglia 2 racconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la vita privata, rendendole protagoniste di incontri e decisioni difficili.

Dopo l’acquisizione dello Studio Battaglia da parte di Zander, le tre avvocate Battaglia tornano a lavorare insieme. Gli accordi prevedono che Marina si faccia da parte non appena chiuse le pratiche ancora in corso, concedendosi il tanto agognato viaggio in Giappone e godendosi il tempo libero, ma lei sembra avere altri piani e questo porta non poca tensione con Zander.

In questa seconda stagione Anna è concentrata su Massimo: la passione è sempre più travolgente, ma lei cerca ancora di far funzionare il matrimonio con Alberto e teme di far soffrire i figli. Tanti sono gli aneddoti che si alterneranno in questa seconda stagione dai risvolti molto particolari che evitiamo di spoilerarvi.