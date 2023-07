Striscia la Notizia quando torna in tv? Ecco svelata la data di messa in onda dopo la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023-2024. Si attende con ansia, infatti, il ritorno sull’ammiraglia Mediaset del telegiornale satirico del patron Antonio Ricci, dietro il cui fatidico bancone si avvicenderanno diversi volti noti.

Striscia la Notizia 2023, quando torna in tv?

Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma anche tanti altri volti noti di Canale 5 e in generale di Mediaset devono tenersi pronti. Presto tornerà in tv anche Striscia la Notizia. Le vacanze estive, in fin dei conti, durano veramente pochissimo.

Quando verrà messa in onda la nuova puntata della nuova stagione televisiva del telegiornale satirico di Antonio Ricci? Ebbene, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dalla presentazione dei Palinsesti Mediaset abbiamo scoperto che Striscia prenderà il via il prossimo 25 settembre 2023. Pronti? Ebbene siamo ancora in piena estate. Per ora abbiamo compreso la data di messa in onda, ma ci occorrono ulteriori news sulla nuova stagione della trasmissione in onda sull’ammiraglia Mediaset.

Chi saranno le veline? Chi saranno i conduttori? Quali coppie, cioè, si alterneranno dietro il bancone di Striscia la Notizia? Quali, invece, saranno gli inviati pronti a tenerci compagnia? Valerio Staffelli continuerà a consegnare tapiri d’oro? Speriamo proprio di sì, anche perché, dopo gli ultimi cambiamenti all’interno dei vari palinsesti di Rai, Mediaset e La7, ci saranno sicuramente molti conduttori attapirati a cui consegnare l’ambito premio.

Striscia la Notizia conduttori: è partito il toto nomi

Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Ezio ed Enzino, i vari comici del momento, ma anche altri volti noti delle Reti Mediaset ed attori di fama nazionale come Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Chi di loro tornerà al timone di Striscia? Se Ezio e Enzino sono una vera e propria garanzia, anzi una vera istituzione, per il resto è scattato un vero e proprio toto nomi. Si accettano scommesse.