Da oggi, lunedì 13 gennaio, Striscia la notizia dà il via alla selezione della nuova velina bionda. La vincitrice affiancherà la mora Beatrice Coari e, per la prima volta nella storia del tg satirico, verrà eletta dai telespettatori. Scopriamo insieme qualcosa di più.

La selezione della nuova velina bionda di Striscia la Notizia 2025

Lunedì 13 gennaio iniziano le fasi che porteranno alla scelta della nuova velina bionda di Striscia la notizia. La storia delle veline risale al 1988, quando le quattro ragazze arrivarono in studio scivolando attraverso dei tubi di plexiglass della posta pneumatica, portando ai conduttori i fogli con le notizie (dette appunto, “veline”). Dalla seconda edizione, si passò da quattro ragazze a due, di cui una mora e una bionda. Ad oggi, il tg satirico vanta 46 Veline e 5 Velini.

La prossima edizione prevede un primo step, che inizia questo lunedì e si concluderà martedì 21 gennaio, dove a contendersi il titolo ci saranno 14 aspiranti Veline.

In ogni puntata, in onda dal lunedì al venerdì, due di loro si presenteranno e balleranno in diretta. Inoltre, per la prima volta nella storia del famoso programma, sarà il pubblico a scegliere chi delle due concorrenti avrà accesso ai quarti di finale, votando live da casa, tramite smartphone, tablet e smart tv, attraverso Mediaset Infinity. I quarti si disputeranno da mercoledì 22 a lunedì 27 gennaio.

In questa fase, per consentire il proseguimento delle sfide di coppia, ci sarà anche un ripescaggio tra le sette ragazze eliminate. Le quattro vincitrici si sfideranno poi nelle semifinali del 28 e 29 gennaio per accedere alla finalissima di giovedì 30 gennaio. Alla fine di quella puntata, sempre in diretta, verrà proclamata la nuova Velina bionda del tg satirico di Antonio Ricci. Per la prima volta in 37 edizioni di Striscia la notizia, la vincitrice verrà quindi eletta grazie ai voti dei telespettatori.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno comunicati quotidianamente all’interno delle puntate.