Puntata – conferma, quella di Striscia la notizia di questo sabato 1 giugno 2019. Oggi, infatti, il programma di Canale 5 ha mandato in onda vari servizi: da Moda Caustica con Barbara D’Urso, ai nuovi “trucchi” del Mago Casanova, passando per alcuni contadini preoccupati per la frana in paese. Rivediamoli tutti, allora, in streaming on demand, in questo nuovo video Mediaset ufficiale.