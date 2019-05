“Lancio” un po’ particolare, oggi a Striscia la notizia? Nella puntata di questo venerdì 31 maggio 2019, non sono stati i conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ad introdurre gli aggiornamenti di Max Laudadio su Ferdinando Salzano, ma il Gabibbo. Pare, infatti, che “Striscia” abbia chiesto un’intervista all’uomo, e che la risposta sarebbe stata “picche”. Cos’altro è andato in onda, stasera, nel corso del programma di Canale 5? I nuovi mostri di quest’ultima stagione tv, con qualche “chicca” social; il nuovo filmato di Highlander Dj con i politici; Tartarughe marine con Edoardo Stoppa a torso scoperto; Riccardo Trombetta tra Agenzia delle Entrate e Corte dei Conti; Moreno Morello a Grado per opere incomplete e così via. Ecco, allora, il video Mediaset con la replica di quanto trasmesso in data odierna.