Da Brumotti a Genova, alla nuova inviata di Striscia la notizia Erica, passando per la “Coincidance” targata Pinuccio. Questi i principali servizi trasmessi nella puntata del tg satirico di oggi, lunedì 27 maggio 2019. Ecco, allora, il video Mediaset ufficiale, per rivedere la replica integrale, in streaming on demand. “Striscia” torna in onda anche domani, ancora una volta con Gerry Scotti e Michelle Hunziker, come sempre nell’orario compreso tra le ore 20.45 e le 21.20 circa.