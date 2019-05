La hyaluron pen, i nuovi striscioni di Militello in versione Salvini e occhi puntati sui Music Awards in Rai e Salzano. Questo ed altro ciò che è andato in onda, a Striscia la notizia, nella puntata di oggi, martedì 21 maggio 2019. Rivediamo, allora, per intero e in replica, tutti i nuovi servizi trasmessi stasera nell’access prime time di Canale 5, con protagonisti i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti.