Pare che Striscia la Notizia abbia trovato le due nuove Veline. Non è ancora arrivata l’ufficialità da parte di Antonio Ricci, creatore del tg satirico di Canale 5, ma a quanto pare, dall’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti, due volti già noti al grande pubblico prenderanno il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia.

Striscia la Notizia: ecco chi saranno le nuove veline

Le due nuove veline di Striscia la Notizia saranno due ex ballerine di Amici. Si tratterebbe di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Le due ex allieve della scuola di Maria De Filippi prenderebbero il posto di Shaila e Mikaela, che lasciano il bancone di Striscia la Notizia dopo quattro anni. La coppia uscente è la più longeva nella storia del programma.

Nelle passate edizioni Striscia la Notizia cambiava con più frequenza le proprie veline, grazie anche al concorso “Veline” che si svolgeva nel periodo estivo e che andava in onda sempre su Canale 5. Negli anni le modalità di selezioni sono cambiate.

Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, le nuove veline di Striscia la Notizia

Talisa Ravagnani, nata il 28 Agosto del 2001 a Milano. Ha vissuto Dubai fino a quando aveva 13 anni, poi si è trasferita a Los Angeles, dove inizia il suo percorso nel mondo della danza, la sua più grande passione. A Los Angeles ci è rimasta ben 4 anni. la notorietà arriva con il programma Amici 19.

Giulia Pelagatti, nata il 05 aprile a Prato. Una passione sfrenata per la danza che la porta a raggiungere grandi risultati come ballerina di danza contemporanea. Si definisce molto competitiva tanto da gareggiare per la Fids. È molto grata a sua madre per averle permesso di coltivale la sua passione. Il suo più grande rimpianto è quello di non aver studiato al Teatro alla Scala a Milano. Nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici 16.