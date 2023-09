Striscia la Notizia torna su Canale 5. A lanciare con un promo la nuova stagione del tg satirico di Antonio Ricci, che giunge alla 36esima edizione, è stato un finto generale Roberto Vannacci creato con l’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme quando andrà in onda, chi sono i conduttori e le veline di questa nuova edizione.

Striscia la Notizia e il ritorno dei conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada

“Striscia la Notizia” torna nella programmazione dell’access prima time di Canale 5. Il primo appuntamento per la nuova edizione è previsto per lunedì 25 settembre 2023. Alla conduzione del tg satirico ideato nel 1988, ci sono due volti cari al pubblico da casa: Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. I due si ritrovano insieme a condurre per la terza volta mostrando una sintonia e una complicità che piace ai telespettatori. Ancora non sono stati resi noti invece gli altri conduttori che si alterneranno nel corso dei mesi alla guida di “Striscia la Notizia” che ha come sottotitolo ‘La voce della veggenza’.

Per quanto riguarda le veline, ci sono delle riconferme. Cosmary Fasanelli, ex concorrente di Amici, è la velina mora mentre Anastasia Ronca è la velina bionda (anche se prima del programma anche lei era castana).

Il promo con il finto generale Vannacci

Ad annunciare l’inizio di Striscia la Notizia è stato il generale Vannacci. In realtà non si tratta veramente di lui ma partendo da una fotografia, il tg satirico ha animato il personaggio, in particolare le labbra, in modo che si muovessero in sincrono con il parlato. La voce clonata è stata realizzata sempre con l’intelligenza artificiale. Come spiegato da “Striscia la Notizia”: “una volta ottenuto un campionamento, è stato inserito nell’interfaccia il testo che l’attore digitale doveva pronunciare“. Parole che mai il generale avrebbe pronunciato.

Al termine del promo compaiono anche i due conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.