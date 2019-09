Striscia la notizia torna in onda su Canale 5 da lunedì 23 settembre 2019. Intanto, in conferenza stampa, Antonio Ricci ha scherzato così sui conduttori Ezio Greggio e Michelle Hunziker, dietro al bancone del tg satirico fino al prossimo 5 ottobre (video):

“Le difficoltà che vivo io a immaginare ‘Striscia’? Una Michelle Hunziker che, una settimana sì e una settimana no, è incinta… E un Ezio Greggio che guardo con apprensione perché temo l’overdose da viagra…”.

Tra le novità di questa 32esima edizione: la sigla “Tempacci”, il sottotitolo “La voce della resilienza” e il debutto di nuovi inviati e rubriche, tra cui anche Philippe Daverio con “Musei aggratis”.

Per il resto, confermato l’intero cast di “Striscia”, inclusi gli inviati storici del programma e le Veline Shaila Gatti e Mikaela Neaze Silva, in pista e in trasmissione per il terzo anno consecutivo.