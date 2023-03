Nuovo cambio della guardia in vista dietro al bancone di Striscia la Notizia 2023. Tra i conduttori del famoso telegiornale satirico di Canale 5 ritroveremo due volti molto amati del piccolo schermo ovvero: Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Da quando? Ecco tutte le news.

Striscia la Notizia 2023, conduttori: nuovo cambio della guardia

Cosa accadrà a Striscia la Notizia 2023? I conduttori sono pronti a cambiare di nuovo. Questa volta non sarà, come è stato nelle scorse settimana, un cambio totale della guardia, ma solo parziale. Cosa significa. Ebbene ritroveremo ancora una volta Gerry Scotti, ma al suo fianco arriverà una nuova collega. Di chi si tratta? Della bellissima Michelle Hunziker che potrebbe diventare nonna in questi giorni.

Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno già lavorato insieme. Entrambi sono volti Mediaset molto amati dal pubblico tanto che il loro ritorno dietro il bancone del famoso programma è molto atteso. Gerry e Michelle oltre ad essere dotati di una ironia unica, hanno un molta dolcezza che fa breccia nei cuori di tutti i telespettatori di Canale 5. Cosa combineranno insieme? Come si comporteranno con le Veline? C’è da aspettarsi di tutto. Questi grandi professionisti del piccolo schermo sanno sicuramente come stupirci e tener alta la nostra attenzione, lanciando un servizio dopo l’altro.

Da quando vi sarà il nuovo cambio della guardia? A Striscia la Notizia 2023 arriveranno i due nuovi conduttori a partire dalla sera di lunedì 3 Aprile.

Le inchieste che fanno più discutere di Striscia

Dopo i vari servizi su Sanremo, a far maggior discutere in questi giorni sono stati i servizi sul bar presso l’Agenzia delle Entrate. Dal servizio di Ghione è emerso che nel bar dell’Agenzia delle Entrate di Eur 6 di Roma, in zona Torrino, non siano soliti fare lo scontrino. I gestori del bar non hanno preso bene l’arrivo delle telecamere di Striscia la Notizia. Il barista ha aggredito fisicamente Ghione, prendendolo a botte e spintonandolo, oltre che il cameraman che è stato addirittura spinto a terra.

Altro servizio che sta facendo molto discutere? Quello andato in onda venerdì 24 marzo per il quale Monica Maggioni, direttrice del TG1, ha comunicato a mezzo stampa di aver dato mandato agli avvocati di intervenire a propria tutela nelle sedi opportune contro il programma che “ha impropriamente riproposto accuse già oggetto di archiviazione da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Procura e della stessa Rai“.