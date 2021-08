Striscia la Notizia 2021 quando inizia? Chi sono, inoltre, i nuovi conduttori del telegiornale satirico di Canale 5? Il programma di Antonio Ricci prenderà il via verso fine settembre con la presenza di due volti molto amati del cinema e delle fiction. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Ecco dunque tutte le prime news in merito al programma dell’ammiraglia Mediaset che si appresta a tornare in onda con importanti novità pronte a stupire il pubblico.

Striscia la Notizia 2021 quando inizia: la programmazione di Canale 5

Striscia la Notizia 2021 quando inizia? Il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla 34esima edizione tornerà su Canale 5, subito dopo il telegiornale della sera, a partire da lunedì 27 settembre.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto è quella la data fissata per il ritorno in tv dell’amatissimo programma dell’ammiraglia Mediaset che anno dopo anno ha riscosso grandi successi di pubblico.

Tanti i conduttori che si sono alternati dietro il bancone. Quest’anno, però, a dare il via alla nuova stagione saranno due volti inediti. Possiamo parlare di una coppia molto particolare che sicuramente farà ridere i telespettatori. Di chi si tratta?

I conduttori di Striscia la Notizia 2021: Siano e la Incontrada

Di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Sono loro i nuovi volti di Striscia la Notizia 2021.

La Incontrada ha detto di essere: “entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la notizia” ed aggiunto: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani il “bancone” più famoso d’Italia!”.

Siani, invece, ha commentato la novità annunciando: “Evviva Striscia…questa è la notizia! Ringrazio Antonio Ricci”. L’attore e regista ha poi aggiunto: “Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in TV mi ha risposto: Ma perché sei un virologo???. In questi anni spesso Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta”.

Siani ha poi concluso dicendo: “Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!!! Mi ha parlato della presenza della talentuosissima e bellissima Vanessa Incontrada. Degli sberleffi, delle inchieste e degli smascheramenti che stanno preparando. E mi ha detto che sa che festeggio i miei 25 anni di carriera e condividerli con la famiglia di Striscia poteva essere un gran bel regalo!”.

Ora non resta che scoprire quali saranno le due nuove Veline !