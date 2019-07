Italia 1 festeggia l’uscita di “Stranger Things 3” con una programmazione speciale dal titolo “Stranger Thing Italia” in onda per tutta la giornata di mercoledì 3 luglio 2019. Ecco gli appuntamenti e i film da non perdere per stemperare l’attesa della messa in onda, solo su Netflix, dei nuovissimi episodi della serie cult americana.

Stranger Thing Italia 1: la programmazione completa

Mercoledì 3 luglio 2019 Italia 1 ha pensato di celebrare l’uscita della nuova stagione di “Stranger Things 3″ con una programmazione ad hoc sulla rete giovane di Mediaset. Una scelta che sicuramente farà felici i milioni di fan della serie cult statunitense, ma anche degli appassionati del genere che potranno rivedere alcuni film che hanno segnato la storia del cinema di genere fantasy.

Si comincia sin dalle prime ore del mattino con la messa in onda alle ore 6.25 de “Il segreto del mio successo“, il film del 1987 diretto dal regista Herbert Ross con protagonista. Michael J. Fox. Una pellicola considerata un vero e proprio cult considerando che è stata la settima più vista al cinema nel 1987. La programmazione prosegue alle ore 8.30 con “Breakfast Club“, film del 1985 scritto e diretto da John Hughes con protagonisti Emilio Estevez, Judd Nelson e Molly Ringwald. Alle 10.30, invece, appuntamento con “Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare“, commedia del 1985 con Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Justin Henry.

Programmazione Stranger Things Italia 1: dai “Gremlins 2” a “E.T.”

Ma non finisce qui. Alle ore 13.45 Italia 1 trasmette “Gremlins“, il primo film diretto da Joe Dante e uscito nelle sale nel 1984. A seguire alle 15.55 il secondo capitolo dal titolo “Gremlins 2 – La nuova stirpe“. Nella fascia pre-access time alle ore 19.25 un altro film cult degli anni ’80. Si tratta de “I Goonies“, film d’avventura del 1985 di Richard Donner con protagonisti Sean Astin, Josh Brolin e Jeff Cohen.

Nella prima serata di Italia 1 appuntamento alle 21.35 con “E. T. L’extraterrestre“, il pluripremiato film di Steven Spielberg che ha fatto sognare grandi e piccini e ancora oggi è uno dei più amati di sempre. A seguire subito dopo la storia di Elliot e del suo amico speciale E.T., Italia 1 concluderà la speciale serata con la messa in onda di “IT“, il movie horror ideato da Steven King.