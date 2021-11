E’ ufficialmente partito il countdown per Stranger Things 4. C’è grande attesa per la quarta stagione della serie cult di Netflix con protagonisti Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder e David Harbour. Ecco per voi le prime anticipazioni: a cominciare da data di uscita, il trailer ufficiale e i titoli dei nuovi episodi.

Stranger Things 4, uscita su Netflix

Il mondo del sottosopra sta per tornare. Siete pronti alla quarta stagione di “Stranger Things”? Attenzione mancano ancora alcuni mesi all’uscita dei nuovi episodi della serie horror di fantascienza ideata e scritta dai fratelli Matt e Ross Duffer e disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix.

In occasione del “Stranger Things Day”, – che si è tenuto lo scorso 6 novembre – è stato reso noto il periodo di uscita della quarta stagione della serie che vedrà la luce durante l’estate 2022 . Al momento – a dire il vero – non c’è ancora alcuna data precisa. Nell’attesa si possono fare supposizioni facendo due calcoli e controllando l’uscita delle precedenti stagioni… . E’ plausibile comunque che i nuovi episodi con protagonisti: Undici, Will Byers, Michael Wheeler, Dustin Henderson e Max Mayfield saranno disponibili sia su Netflix che su Sky Q, ma anche tramite app su NOW Smart Stick.

Dove eravamo rimasti? La terza stagione di Stranger Things si era conclusa con l’attacco al laboratorio sovietico sotto il nuovo Mall di Hawkins. Jim Hopper è stato rapito dai russi, mentre Joyce Byers ha deciso di lasciare Hawkins con i figli e Elevent. Proprio il trailer della quarta stagione ci mostra Eleven – Undici alle prese con una non facile ambientazione nella nuova casa in California. Cosa succederà nei nuovi episodi?

Confermatissimo il cast della quarta stagione. Ritroveremo pertanto: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder e David Harbour.

Stranger Things 4, i titoli degli episodi e il trailer

In attesa dell’uscita di Stranger Things 4, il colosso streaming di Netflix ha reso noti anche i titoli degli episodi della nuova stagione. Si tratta di nove episodi:

The Hellfire Club Vecna’s Curse The Monster and The Superhero Dear Billy The Nina Project The Dive The Massacre At Hawkins Lab Papa The Piggyback

Infine – per la gioia di tutti i fan – ecco l’attesissimo trailer ufficiale della quarta stagione di #StrangerThings