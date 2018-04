Stranger Thinghs 3 al via le riprese della serie fenomeno di Netflix

Stranger Things 3 ci sarà. Sono ufficialmente partite le riprese della terza stagione della serie fenomeno di Netflix creata dai fratelli Matt e Ross Duffer

Il fenomeno Stranger Things è inarrestabile. La serie cult, ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, ha in serbo tantissime sorprese e novità per i milioni di telespettatori che si sono affezionati alle storie di Mike, Unidici e Will. Ecco in anteprima qualche piccolo anticipazione sulla terza stagione.

Stranger Things 3: cominciate le riprese

Sono ufficialmente partite da lunedì 23 aprile le riprese dei nuovi episodi di Stranger Things 3. La serie di fantascienza, ambientata negli anni ’80 nella cittadina immaginaria di Hawking, è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico.

Non si contano, infatti, i premi e le candidature ricevute. Sono ben 2 le candidature ai Golden Globe e 18 agli Emmy Awards di cui 5 sono stati i premi portati a casa.

Proprio per questo motivo l’attesa è davvero altissima sui nuovi episodi di quella che a detta di tutti è stata definita la “serie fenomeno” degli ultimi anni.

Se nella prima stagione abbiamo visto Jim Hopper indagare sulla scomparsa improvvisa di Will Byers, nella seconda con il ritrovamento del ragazzo bisogna fare i conti con il mondo del sottosopra animato da una terribile creatura.

Cosa succederà nella terza stagione? Al momento si conosce davvero pochissimo. L’unica cosa certa è che la serie farà un salto temporale di alcuni anni e assisteremo all’evolversi della relazione tra Mike e Undici e Max e Lucas.

Non solo, la storia coinvolgerà molto di più altri due personaggi: si tratta di Steve Harrington e Erica Sinclair.

Stranger Things 3: chi ci sarà nei nuovi episodi?

La terza stagione di Stranger Things vedrà nel cast molti dei protagonisti principali. A partire da Noah Schnapp nel ruolo di Will, Millie Bobby Brown in quello di Undici e Finn Wolfhard nel ruolo di Mike.

Confermata anche la presenza di: Winona Ryder (Joyce), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Hawk (Max), Gaten Matarazzo (Dustin), David Harbour (Hopper), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve).

Non mancheranno poi delle new entry: Maya Hawke nel ruolo di Robin, Cary Elwes sarà il sindaco Klinee), Jake Busey presterà il volto ad un giornalista.

Per la data di messa in onda dei nuovi episodi bisognerà aspettare il 2019.

Potrebbe interessarvi: Anticipazioni Stranger Things 2: quando va in onda, trama e cast