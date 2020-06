Tutto pronto per la seconda puntata di “Storie Maledette“, il programma condotto con grandissimo successo di critica e pubblica da Franca Leosini su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e la storia al centro della puntata in onda questa sera, domenica 14 giugno 2020.

Storie Maledette puntate: le anticipazioni di domenica 14 giugno 2020

Domenica 14 giugno 2020 alle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di “Storie Maledette” che quest’anno è dedicato ai mandanti di un delitto. Protagonista del secondo appuntamento la storia di Sonia Bracciale, una donna che aveva 44 anni quando sono avvenuti i fatti. Sonia Bracciale è una signora di fascinosa sensualità che vive ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna. Una storia di carezze e cazzotti quella di Sonia, una donna che veste la divisa di guardia giurata. La donna è sposata con Dino Reatti, un uomo di 48 anni dalla fisicità dominante. Alto quasi 2 metri, l’uomo pesa circa 150 chili; un peso che la donna non riesce a vivere con tranquillità visto che non disdegna le attenzione di altri uomini – amanti per via anche delle ripetute violenze subite dal marito.

Storie Maledette, la vicenda di Sonia Bracciale

La storia di Sonia Bracciale al centro del secondo appuntamento di “Storie Maledette” di Franca Leosini. La loro vita matrimoniale e coniugale subisce un arresto quando nel giugno 2012 uno degli amanti della moglie lo uccide. La donna però viene accusata dell’omicidio del marito nonostante si dichiari innocente ed estranea ai fatti. Per i giudici Sonia non è altro che la mandante di questo atroce delitto; un’ipotesi che viene conclamata anche dai giudici nei tre gradi di giudizio. La donna viene così condannata a 21 anni di reclusione presso la casa circondariale Dozza di Bologna. Una storia che Sonia Bracciale ha voluto raccontare e condividere in esclusiva con Franca Leosini e tutto il pubblico di “Storie Maledette”.