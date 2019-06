Franca Leosini torna in prima serata su Rai3 con due appuntamenti speciali di “Storie Maledette” dedicati all’omicidio di Marco Vannini, il 20enne di Ladispoli ucciso nella casa della fidanzata. Ecco le anticipazioni e la data di messa in onda degli speciali.

Storie Maledette, due speciali dedicati alla famiglia Ciontoli

Storie Maledette, il programma condotto da Franca Leosini torna nel palinsesto estivo di Rai3 con due appuntamenti speciali dedicati alla famiglia Ciontoli e all’omicidio di Marco Vannini. Sono trascorsi quattro anni da quel terribile 17 maggio 2015 quando Marco Vannini muore con un colpo di pistola nella casa della fidanzata Martina Ciontoli a Ladispoli.

Domenica 30 giugno 2019 e martedì 2 luglio, Franca Leosini torna ad occuparsi del caso che al momento si è concluso con la condanna a cinque anni di Antonio Ciontoli, il papà di Martina. La Leosini è pronta a raccontare ai telespettatori tutta la vicenda realizzando un’intervista ad Antonio Ciontoli, che da circa quattro anni ha deciso di chiudersi in un religioso silenzio.

Franca Leosini, Storie Maledette 2019: intervista a Antonio Ciontoli

Questa volta però l’uomo, accusato dell’omicidio di Marco Vannini, ha deciso di rompere il silenzio raccontando la sua versione dei fatti in una lunghissima intervista rilasciata alla giornalista e conduttrice. Antonio Ciontoli quella tragica notte del 17 maggio 2015 nella chiamata fatta al 118 parla di un semplice buco di pettine sul costato del ragazzo, che è arrivato in ospedale oramai morto. Ciontoli è stato accusato della morte di Marco Vannini e condannato a 14 anni di carcere dalla Corte d’Assise, ma la pena è stata poi ridotta in appello a 5 anni. Ora l’uomo è in attesa della decisione della Corte Suprema.

Qualcosa però potrebbe cambiare l’iter di questo processo dopo le ultime dichiarazioni rilasciate da un commerciante che ha rivelato alcune confidenze di Roberto Izzo, l’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli. Izzo, infatti, avrebbe confessato che a sparare il colpo di pistola che è costato la vita di Marco Vannini sia stato Federico, il figlio di Antonio. Sarà davvero così?