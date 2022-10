Storie Italiane oggi non va in onda: ecco perché, il motivo

Storie Italiane oggi non va in onda. Salta l’appuntamento con Eleonora Daniele e il suo programma legato a cronaca e attualità, ma salta anche il programma di Antonella Clerici con le ricette di cucina. Cosa succede al palinsesto di Rai 1 oggi, 13 ottobre 2022? Ecco svelato il motivo dell’assenza delle due amatissime trasmissioni tv.

Storie Italiane non va in onda: i cambiamenti al palinsesto di Rai 1

Con un post sui social sono stati annunciati i cambiamenti, per la giornata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, al palinsesto di Rai 1. Cosa succede? Cosa andrà in onda? Ebbene a quanto pare sono previsti:

8.55-9.45: UnoMattina

9.00: “Tg1 L.I.S.”

9.35: “Tg Parlamento”

9.45: “Speciale Tg1” in collaborazione con Rai Parlamento: insediamento camere

13.30: “Tg1”

Come si può vedere grandi assenti sono sia Storie Italiane che È sempre mezzogiorno. I telespettatori potranno tornare i loro amati programmi tv già domani, venerdì 14 ottobre. La cancellazione dal palinsesto è quindi solo temporanea e pare riguardare solo la giornata di oggi. Il motivo? Lo Speciale del Tg1 vuole raccontare agli elettori l’insediamento del nuovo Governo e informare correttamente i telespettatori con le ultime ed importanti novità legate alla politica italiana. I temi caldi della giornata? L’insediamento alle Camere e soprattutto i nomi dei presidenti di Camera e Senato oltre al cronoprogramma del nascente governo Meloni.

Porta a Porta in serata: l’appuntamento con Bruno Vespa

Vista l’importante giornata per il Governo italiano, la puntata di Porta a Porta in onda questa sera, giovedì 13 ottobre, su Rai 1 a partire dalle 23:30 sarà incentrata sul nuovo Governo Meloni. Bruno Vespa cercherà di capire come prenderanno il via i lavori in Parlamento grazie alla presenza in studio di Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia, Paola De Micheli del Partito Democratico, Giorgio Mulè di Forza Italia, Massimiliano Romeo della Lega, Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle e infine di Maria Elena Boschi di Azione-Italia Viva.