Durante la puntata odierna di Storie Italiane, programma in onda su Rai Uno e condotto da Eleonora Daniele, è stato ospite Ninì Salerno, ex componente dei Gatti di Vicolo Miracoli. In collegamento c’era anche Jerry Calà, amico ed ex collega di Salerno. Un’intervista lunga e molto emozionante, ma che ha avuto anche momenti di tensione.

Storie Italiane, Ninì Salerno fa arrabbiare Eleonora Daniele

Ninì Salerno, ospite nella puntata odierna di Storie Italiane, ha fatto infuriare la conduttrice Eleonora Daniele. Quest’ultima, infatti, ha chiesto al suo ospite il motivo del nome Gatti di Vicolo Miracoli e lui ha risposto:

Abbiamo scelto Vicolo Miracoli perchè negli anni Cinquanta da una parte c’era l’esattoria, il Comune dove pagavi le tasse, e dall’altra c’era il bordello

La battuta di Salerno ha fatto infuriare la Daniele, che ha risposto: “Mi auguro che sia una battuta, perchè su certi temi sai che io… Il rispetto per le donne è la prima cosa nella vita. Io faccio le campagne contro la prostituzione“. A quel punto l’ex componente del gruppo ha cercato di spiegare alla conduttrice che si trattava di una battuta goliardica.

Ninì Salerno commosso a Storie Italiane

Momenti di tensione, ma anche di forte commozione. Ninì Salerno non è riuscito a trattenere le lacrime quando la conduttrice di Storie Italiane ha mandato un video con tutte le foto dei Gatti di Vicolo Miracoli. Salerno aveva gli occhi lucidi ed ha confessato: “Questo è il periodo in cui mi sono divertito di più in vita mia“.

In collegamento c’era anche Jerry Calà, che insieme a Umberto Smaila, Franco Oppini e al già citato Ninì Salerno, completava il quartetto dei Gatti di Vicolo Miracoli. Anche l’attore e cantante ha ricordato con commozione quegli anni di felicità e spensieratezza, non risparmiando ovviamente battute tipiche del suo stile. Un’intervista quasi come una macchina del tempo, che ha percorso la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta.