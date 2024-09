Al via la nuova edizione di “Storie Italiane“, l’approfondimento quotidiano sui casi di cronaca più attuali e le storie raccontate dalla viva voce dei protagonisti. Scopriamo la data di partenza della stagione 2024-2025, la conduttrice e le anticipazioni.

Storie Italiane, quando inizia e conduttrice

Tutto pronto per la partenza di Storie Italiane 2024. Quando inizia il programma di successo trasmesso nella fascia del mattino di Rai1? Appuntamento da lunedì 9 settembre 2024 dalle ore 9.50 con la nuova edizione di “Storie Italiane” che quest’anno celebra 12 anni di messa in onda. Il programma quotidiano dedicato ai casi di cronaca attuali e non, ma anche alle storie di vita raccontate dalla viva voce dei protagonisti riapre le porte con nuove grandi inchieste. A condurre la nuova edizione ritroveremo Eleonora Daniela, padrona di casa oramai insostituibile.

La prima puntata riparte dalle grandi inchieste che hanno caratterizzato la passata stagione tra cui: emergenza abitativa, mancati diritti verso il mondo dei disabili, violazioni sulla tutela dell’infanzia. Come sempre al centro del programma i temi sociali, sempre nell’interesse collettivo e all’insegna del Servizio Pubblico.

♦️ULTIM’ORA – Riaperte le indagini sul caso di #GretaSpreafico: ora la procura indaga per omicidio #31maggio ultima puntata di #storieitaliane con @eleonoradaniele in diretta su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/cmPMkycUV3 — Storie Italiane (@storie_italiane) May 31, 2024

Storie Italiane, le anticipazioni della nuova stagione su Rai1

Formula vincente non si cambia verrebbe da dire guardando alla nuova stagione televisiva di “Storie Italiane“. L’approfondimento quotidiano sui casi di cronaca più attuali e le storie raccontate dalla viva voce dei protagonisti condotto da Eleonora Daniele torna a fare compagnia ai telespettatori nella fascia mattutina di Rai1. Come sempre spazio a testimonianze dirette, che cercheranno di mettere luce sui grandi temi di attualità quotidiana.

Naturalmente non solo storie di cronaca nera, ma anche storie positive e di speranza. Il programma sarà suddiviso in due parti: la prima legata alla stretta informazione, l’altra all’approfondimento di tematiche socio-economiche. Non mancherà lo spazio dedicato alle donne e ai loro diritti: a cominciare dalla lotta alla violenza di genere con approfondimenti diretti e la presenza di associazioni e istituzioni. Spazio anche al tema dell’infanzia e della scuola. A discuterne in studio come sempre personaggi di spicco e prestigio come grandi medici e rappresentanti delle istituzioni.

L’appuntamento con Storie Italiane 2024 – 2025 è dal lunedì al venerdì dalle 9.50 su Rai1.