Storie di donne al bivio prima serata di Monica Setta, ospiti ed anticipazioni del 9 settembre 2024

Torna l’appuntamento con Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta, dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Protagoniste di ogni puntata tre donne pronte a raccontarsi ripercorrendo con la giornalista il loro momento di svolta. Ecco gli ospiti di stasera, lunedì 9 settembre 2024.

Lunedì 9 settembre 2024 dalle ore 21.20 va in onda la seconda puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta su Rai1. La giornalista e conduttrice è pronta ad incontrare tre donne di successo pronte a raccontare le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. La prima ospite della puntata è Rita Dalla Chiesa che parla dei suoi amori e della polmonite che l’ha bloccata a letto l’estate. La giornalista ha parlato della storia d’amore e del matrimonio con Fabrizio Frizzi: «quello tra me e Fabrizio Frizzi è stato un grande amore. Dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta Mantovan ma le nostre storie appartengono a tempi diversi. Oggi penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito».

Non solo, la Dalla Chiesa ha parlato anche di Albano a cui è legata da una profonda amicizia e ha smentito qualsiasi voci o ipotesi di flirt: «Albano mi ha sempre aiutata e confortata in quel dolore da gentiluomo che ha profondi valori, in primis l’amicizia».

Storie di donne al bivio, tra gli ospiti anche Simona Izzo e Elisabetta Gregoraci

Ma non finisce qui, visto che ospiti della puntata di lunedì 9 settembre di “Storie di donne al bivio prima serata” di Monica Setta altre due donne di successo dello spettacolo italiano. Si tratta di Simona Izzo che ha parlato del matrimonio con l’ex marito Antonello Venditti, ma anche del secondo matrimonio con Ricky Tognazzi. Non solo, la regista ed attrice ha confessato di soffrire di una malattia: «ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare. Mi ha salvato mio marito Ricky Tognazzi che, quando stavo male, mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente, aspettando che il malessere passasse. Oggi ci amiamo più del primo giorno».

Poi spazio a Veronica Maya, Carmen Russo e Pamela Prati. Infine una lunga intervista sentimentale ad Elisabetta Gregoraci, la ex moglie di Flavio Briatore che è tornata a parlare dei motivi che hanno segnato la fine del matrimonio dell’imprenditore e non solo.

Questo e tanto altro in “Storie di donne al bivio di sera” in onda su Rai1.