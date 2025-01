Tutto pronto per una nuova puntata di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta, dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 3 gennaio 2025.

Storie di donne al bivio, 3 gennaio 2025: il racconto di Barbara de Rossi e Antonella Elia

Venerdì 3 gennaio 2025 dalle ore 21.00 torna “Storie di donne al bivio”, il programma ideato e condotto da Monica Setta e trasmesso in prime time su Rai2. La giornalista e conduttrice incontra diverse donne di successo, note al grande pubblico, pronte a condividere e raccontare le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Nella prima puntata del nuovo anno, sono diverse le donne pronte a raccontarsi senza filtri. Ecco tutti gli ospiti previsti: Barbara De Rossi, Antonella Elia, Laura Freddi, Malena, Valeria Marini, Katia Ricciarelli, Patrizia Rossetti e Paola Saluzzi.

Si parte con Barbara De Rossi, attrice e conduttrice di successo, che si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico per aver recitato in diversi film e serie. Non solo, la fama della De Rossi è legata anche a diversi programmi degli anni ’80 tra cui spicca “Amore Criminale”. Un ritratto inedito di una donna forte e tenace che si è contraddistinta anche come concorrente di talent show come “Ballando con le stelle” e “Tale e Quale Show”. Ospite di stasera di Storie di donne al bivio, anche Antonella Elia che è tornata alla ribalta quest’anno nel programma “Bellamà” di Pierluigi Diaco.

Storie di donne al bivio, anticipazioni tutti gli ospiti di stasera

Spazio poi a Valeria Marini, la stellare showgirl amatissima dal pubblico che in questa stagione occupa un posto speciale nel programma “Bellamà” di Pierluigi Diaco con la sua posta del cuore. Non solo, la Marini è anche presenza fissa del tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove. E ancora tra gli ospiti della puntata del 3 gennaio 2025 di Storie di donne al bivio c’è anche Laura Freddi, ex ragazza di Non è la Rai, diventata negli anni conduttrice, la ex attrice a luce rosse Malena e la regina della lirica Katia Ricciarelli.

Infine tra gli ospiti segnaliamo anche la presenza di Patrizia Rossetti, ex conduttrice Mediaset che si è fatta conoscere dal grande pubblico in una vecchia edizione del Grande Fratello Vip e la conduttrice Paola Saluzzi, volto di TV2000.