Dopo il grandissimo successo di Affari Tuoi nell’access prime time, mamma Rai ha pensato bene di puntare su Stefano De Martino per una puntata speciale trasmessa in prima serata. Il popolare game show dei pacchi è tra i programmi più visti del piccolo schermo e, complice il record d’ascolti, approda in prime time. Ecco la data della puntata e tutti gli ospiti.

Affari Tuoi, la data della puntata speciale su Rai1, in prima serata

Affari Tuoi con Stefano De Martino approda in prima serata su Rai1 con una puntata speciale! Sulla scia del successo straordinario del gioco dei pacchi, ma anche di Stasera tutto è possibile entrambi presentati da Stefano De Martino, Rai1 ha in programma una puntata speciale di Affari tuoi prevista per il 2 maggio 2025 in prime time.

Il 2024 è stato senza alcun dubbio l’anno di Stefano De Martino che, approdato al timone del gioco pre-serale “orfano” di Amadeus, ha conquistato il cuore dei telespettatori. Per questo motivo la Rai ha deciso di inserire in palinsesto una puntata vip di Affari Tuoi con protagonisti buona parte del cast di Stasera tutto è possibile.

Affari Tuoi, gli ospiti della puntata vip del 2 maggio 2025 su Rai1

Nella puntata di venerdì 2 maggio 2025 di Affari Tuoi, infatti, Stefano De Martino potrà contare sulla presenza di tantissimi amici e colleghi con cui ha condiviso il successo da record di STEP. Nel cast ritroviamo: Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Peppe Iodice.

Non solo, presente anche un parterre di ospiti tra cui: Federica Nargi, Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci. Gli ospiti musicali saranno protagonisti degli intermezzi musicali che generalmente partono durante l’apertura dei pacchi esibendosi sulle note dei loro successi: “Anema e Core”, “Tu con chi fai l’amore”, “Rossetto e caffè”.

Ma non finisce qui, la Rai sta pensando di prolungare Affari Tuoi nell’access prime time di Raiuno fino a giugno inoltre. Il gioco dei pacchi dovrebbe chiudere il prossimo 1 giugno 2025, ma visto il grandissimo successo mamma Rai sta pensando di produrre almeno altre 20 puntate per concludere il programma alla fine di giugno.

L’appuntamento con Affari Tuoi Vip è per venerdì 2 maggio 2025 su Rai1.