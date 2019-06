Periodo d’oro per Stefano De Martino, che sta diventando sempre più il volto di Rai 2, di Carlo Freccero direttore di rete, che lo ha voluto con insistenza alla conduzione di Made In sud. Per lui ora, una serata in doppia conduzione con la moglie (ritrovata) Belen Rodriguez per “La Notte della Taranta”. Ma non finisce qui, perché per De Martino sono in arrivo due prime serate e un dating show, da settembre.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme per commentare La Notte della Taranta 2019 su Rai 2

L’impronta di Carlo Freccero a Rai 2 si vede: sta cercando ad ogni modo di conquistare un pubblico giovane da sempre è un po’ restio a seguire la Rai, con delle operazioni strategiche.

Quindi, talent e musica, con The Voice Of Italy, con l’effervescente Simona Ventura e la comicità di Made In Sud proprio con De Martino. Ora punta su una conduzione di coppia, di una tra le più amate e gossipare del nostro Paese: Belen e Stefano!

La Notte della Taranta in diretta da Melpignano il 24 agosto su Rai 2

Rivedremo, dunque Stefano De Martino e Belen Rodriguez a La Notte della Taranta 2019, che sarà trasmessa live su Rai 2 il prossimo 24 agosto. La coppia recentemente ritrovatosi sta vivendo una seconda luna di miele e c’è anche l’idea di mettere al mondo un fratellino per il piccolo Santiago, primo figlio della coppia.

Nella serata prevista in diretta da Melpignano, su Rai 2 si alterneranno sul palco diversi artisti e oltre alla musica ci sarà spazio per interviste e interventi da bordo palco.

“Voglio fare della Notte della taranta il Sanremo estivo”, ha dichiarato Freccero a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento. Beh forse aldilà della battuta, è proprio nell’intenzione di Freccero puntare su De Martino per acchiappare quel pubblico che manca alla Rai.

Dal canto su, Stefano sta incamerando quante più esperienze possibili per avere un futuro assicurato e radioso.

Stefano De Martino nuovo volto di Rai 2?

Insomma, De Martino ha la strada spianata in considerazione anche che gli è stato affidato un dating show in onda dal 16 settembre alle 14.00. Più altre prime serate di cui vi daremo notizie più avanti. E assolutamente confermato il ritorno di Made In Sud nella primavera del 2020 e la coppia d’oro del momento condurrà anche Castrocaro 2019, in diretta prossimamente su Rai 1.

Un chiaro segno di fiducia per il giovane conduttore che ha coronato oltre al suo sogno artistico anche quello di essere tornato con la sua famiglia, Belen e il piccolo Santiago.