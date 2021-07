Stefano De Martino da ballerino di Amici a conduttore televisivo di successo. L’ex compagno di Belen Rodriguez si prepara ad una nuova entusiasmante stagione televisiva rivelando dalle pagine di Vanity Fair: “ambisco a diventare come Maria De Filippi“.

Stefano De Martino di Amici: “Maria De Filippi? affronta il suo mestiere con divertimento e passione”

Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi al grande successo. La carriera di Stefano De Martino ha definitivamente spiccato il volo da quando è approdato in Rai al timone dello show “Stasera tutto è possibile“.

L’ex marito di Belen Rodriguez ha dimostrato sul campo il suo talento, non solo come ballerino, ma anche di intrattenitore e conduttore. Parlando proprio di conduzione De Martino in una lunghissima intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato del suo rapporto speciale con Maria De Filippi:

E’ una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca.

Non solo, De Martino ha sottolineato come la De Filippi nonostante il grandissimo impegno e fatica nel suo lavoro è sempre appassionata e coinvolta in tutto quello che fa. Un atteggiamento che l’ha colpito e che ha deciso di fare suo:

Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa.

Stefano De Martino prima figlio ed oggi padre: “oggi capisco cosa hanno provato i miei genitori”

Non solo il rapporto con Maria De Filippi, Stefano De Martino nella lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato del suo essere padre del piccolo Santiago nato dall’amore con Belen Rodriguez. In particolare il ballerino e conduttore ha fatto una riflessione sull’essere stato figlio parlando del rapporto con suo padre.

“Mio padre, senza esempio e senza memoria con me procedeva per esperimenti. Iniziò a trattarmi da adulto molto in fretta. E scelse di responsabilizzarmi ed espormi ai rischi senza vietarmi nulla con un certo grado di consapevolezza” – ha raccontato De Martino che è stato lasciato sempre libero di fare e sperimentare. “Decise di non pormi dei limiti perché i miei limiti, e quindi i miei confini, sapessi definirli da solo. Mi mise di fronte alla realtà e azzardando colpì nel segno” – ammette oggi a distanza di anni.

Oggi che Stefano è diventato papà del piccolo Santiago però comprende molte cose:

Da figlio giudichi, condanni e prima della riconciliazione cerchi, insegui e quasi pretendi con chi ti ha accudito lo scontro e la rottura. Da padre capisci per la prima volta cosa hanno provato i tuoi genitori quando non rispondevi al telefono e li facevi preoccupare inutilmente o ti ribellavi per partito preso.

Un uomo realizzato nella vita privata, ma anche in quella professione anche se non nasconde: ”

Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno.

Oggi De Martino non è solo un ballerino, ma anche uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Una gavetta ripagata anche se l’ex compagno di Belen ammette:

Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva.