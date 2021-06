Stefano De Martino eroe per un giorno: ha soccorso una nota conduttrice

Stefano De Martino eroe per un giorno. L’ex ballerino di Amici oggi conduttore tv di successo, ha soccorso la collega Andrea Delogu, vittima di un infortunio.

Ma scopriamo insieme l’eroico gesto di Stefano.

Stefano De Martino eroe per un giorno: ecco perchè

La conduttrice e scrittrice Andrea Delogu ha raccontato su Instagram di essersi infortunata al piede. A soccorrerla è stato proprio l’ex marito di Belen Rodriguez che l’avrebbe portata in braccio per quattro piani, riportandola probabilmente a casa. Un gesto galante quello di De Martino che non è passato inosservato.

Il commento su Instagram di Andrea Delogu

La Delogu in un post su Instagram ha scritto: “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”.

Il commento della conduttrice è stato poi condiviso sui social dallo stesso De Martino, che su Instagram ha raccontato cosa era successo alla presentatrice. Non è chiaro come i due si siano conosciuti, oltre al lavoro i due conduttori sono uniti dall’amicizia comune per Ema Stokholma.

Stefano De Martino: il legame con Ema Stokholma

In un altro post Stefano ha spiegato legame con la Stokholma. Su Instagram il conduttore di Made in Sud e La Stanza Inclinata ha raccontato del bellissimo rapporto di amicizia che li lega: “Ema Stokholma oltre ad essere una mia amica, è tra le mie pittrici preferite e questo suo regalo mi ha emozionato, tanto”.

La Stokholma infatti, oltre ad essere una conduttrice televisiva e radiofonica, è una stimata pittrice. Una delle opere più amate da De Martino è proprio quella dove l’artista ha dipinto il figlio del conduttore accanto al cane mentre dormono insieme. Un’opera che Stefano ama moltissimo e che ha postato sui suoi social proprio poche ore fa.