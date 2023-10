Manca pochissimo ad una nuova edizione de ‘Il Bar Stella‘ condotto da Stefano De Martino in seconda serata su Rai 2. Dopo l’esperienza come voce narrante de ‘Il Collegio‘, l’ex ballerino di Amici è pronto a tornare alla conduzione del varietà che prende il nome da un bar di suo nonno. Scopriamo insieme tutte le novità e quando andrà in onda.

Torna il Bar Stella con Stefano De Martino

Stefano De Martino è sempre di più un volto di Rai 2. Dopo ‘Stasera tutto è possibile‘, e ‘Il Collegio 8‘, il presentatore da martedì 31 ottobre 2023 verso la mezzanotte torna su Rai 2 con il suo Bar Stella. La quarta stagione è pronta a sollevare la saracinesca del locale più originale della televisione che si ispira ad un Caffè di Torre Annunziata (sua città natale) luogo di ritrovo preferito di suo nonno. La prima edizione andò in onda a dicembre 2021 facendo subito registrare buoni numeri in termini di ascolto.

Per questa nuova edizione la prima grande novità è rappresentata dal cambio di location. In questi giorni infatti gli studi del Centro di Produzione della Rai di Napoli sono occupati dalle registrazioni di ‘Reazione a catena’ fino a dicembre. Lo show del pomeriggio di Rai 1 condotto da Marco Liorni è iniziato a giugno e finirà nella seconda metà di dicembre. Per il ‘Bar Stella’ si è quindi scelto il Teatro delle Palme di Napoli per ricostruire al suo interno uno spazio in cui far divertire i suoi clienti un po’ bizzarri. La sigla del programma, suonata dall’orchestra, è ispirata a Disperato erotico stomp di Lucio Dalla.

Il cast del programma

Ad accompagnare il conduttore è infatti previsto un cast di artisti e comici. Nelle scorse edizioni abbiamo vistoi Herbert Ballerina, Franco Castiglia, Ambrosia, Marta Filippi, Francesco Arienzo, Giovanni Esposito, Mario Porfito, Giorgio Melazzi, Adelaide Vasaturo e Carola Moccia. Per la parte musicale ad esibirsi nel ‘locale’ c’è la Disperata Erotica Band.