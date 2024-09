Stefano De Martino è il primo ospite di BSMT il podcast di successo ideato da Gianluca Gazzoli, che debutta oggi con la nuova stagione. L’ex ballerino, oggi amatissimo volto della Rai, si è raccontato a 360° parlando della sua vita: dagli inizi come ragazzo del fruttivendolo fino al raggiungimento del successo come ballerino lanciato dal programma Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino ospite di Gianluca Gazzoli al BSMT

Durante la chiacchierata con l’amico Gianluca Gazzoli, Stefano De Martino parla del suo approdo ad Affari Tuoi: “Ho saputo che avrei iniziato Affari Tuoi a giugno. Si era sbloccata questa opzione, sentivo che girava il mio nome. Sentivo di dover fare un approccio a un nuovo step e quello step doveva essere un quotidiano. Affari Tuoi era l’unico che si prestava a una personalizzazione che non ho ancora fatto. Mi erano state proposte anche altre cose, io avevo già adocchiato questo programma. Mi sono visualizzato nel format. I risultati sono incoraggianti. È uno di quei programmi che va bene comunque con qualsiasi conduttore. Con Amadeus ci siamo sentiti, mi ha detto che mi sarei divertito nel condurlo”.

Il conduttore aggiunge poi:

“Oggi riesco ad organizzare il tempo e il mio lavoro mettendo mio figlio al primo posto. È una cosa che si può fare. Quest’anno siamo stati spesso a Londra, mi piace che possiamo camminare per strada senza essere fermati dalla gente per una foto. Sto pensando comunque di avere un giorno una base a Londra”.

“I complimenti che mi arrivano da colleghi come Carlo Conti, Fabio Fazio, Paolo Bonolis, mi spiazzano e non so cosa rispondere perchè un grazie è troppo poco. Io con le critiche ho un bel rapporto, a volte mi riconosco. Sono molto più severo con me stesso, spesso sono molto più clementi di me con me stesso. Ci sono delle cose dove poi ti metti in discussione, quando arriva la critica fastidiosa devi solo pensare il perchè viene fatta. Se una critica diventa un fastidio o fa parte del complesso sta a te decederlo. Sta a te non perdere il tuo ritmo”.

Il rapporto con i social e la vita Torre Annunziata

“Il rapporto con i social è cambiato quando sono diventato papà. In quel momento era scoppiato il mio Instagram. Da quel momento ho iniziato a rallentare, mi piace molto fotografare, il primo pensiero è come fotografare una cosa. Le persone mi chiedono che vogliono vedere me, mentre io voglio dare il mio punto di vista sule cose che vedo, faccio fatica a giare la videocamera su di me” – Dichiara De Martino che aggiunge – “Sono cresciuto nel bar di famiglia a Torre Annunziata, la mia infanzia è stata meravigliosa. Ci incontravamo tutti nel bar di famiglia. Mangiavamo lì, facevo i compiti lì. Ho dei ricordi meravigliosi. Quello mi ha aiutato molto nel contatto con il pubblico. Ho imparato molto da papà e da nono che sapevano relazionarsi con lo scugnizzo o con l’ingegnere che entravano al bar”.

Gli inizia della sua carriera

Stefano racconta durante l’intervista gli inizi della sua carriera: “Ho iniziato a Lavorare al bar, poi facevo le consegne delle piazze con il motorino, ho fatto il fruttivendolo. Poi ho iniziato a fare lavori nel fine settimana perché frequentavo qualche ragazza e quindi mi riservavo un po’ di tempo per me. La danza arriva perchè sono cresciuto con papà che faceva il ballerino di danza classica. Venivo da una realtà del sud dove se sei maschio dovevi voler fare il calciatore, ma io avevo mio padre che era ballerino. Accompagnavo mia sorella a danza, un giorno aspettando mia sorella che faceva lezione iniziai a fare danza”.

“L’idea di Bar Stella nasce dopo aver fatto l’inviato all’Isola Dei Famosi. Sulla dell’inviato è stata una delle cose più difficili, lì ho capoto che io volevo fare conduzione. Per realizzare il programma ho studiato molto Renzo Arbore e i suoi programmi”.

Il provino ad Amici e il rapporto con Maria

De Martino racconta poi il suo primo provino ad Amici e l’incontro con Maria De Filippi: “Amici arriva dopo aver partecipato ai provini. Andai a Cinecittà e c’erano 2500 ragazzi in fila. Quel giorno non riuscii a fare il provino perchè svenni. A fine giornata persi l’ultimo treno per tornare a casa. Per quel provino avevo impegnato i gioielli che mi avevano regalato alla comunione. Mentre ero fuori Cinecittà, arriva una ragazza della produzione che mi chiede perchè fosse ancora lì. Io le dico che sarei dovuto tornare a casa entro sera, e che non sapevo come fare. Lei a quel punto mi dice che mi avrebbero messo a disposizione una macchina che mi avrebbe accompagnato direttamente e a casa. Dopo una settimana mia mamma mi dice che mi aveva riscritto ai casting. Vado a fare nuovamente il provino e vengo scartato. Mentre sto andando via sento una mano che mi tocca la spalla: era Maria. Lei si rivolge alla commissione e dice: questo ragazzo non mi sembra così male, lo teniamo? Tutti gli altri dicono si. Mentre facevo il fruttivendolo iniziai a far i vari casting. A settembre passo dal fare il fruttivendolo a fare il ballerino. Da del momento è cambiata la mia vita. Maria è una persona eccezionale, lei mi ha sempre detto che non è importante quello che dicono gli altri che vogliono toglierei qualcosa. Mi ha sempre detto di non urlare e di fregarmene”.

Stefano De Martino e il Gossip

Sulle vicende che lo hanno visto al centro del gossip il conduttore dice: “Essere al centro del gossip è stato come in un frullatore. Mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo. Prendo uno schiaffone e non capisco nulla, non ero abituato a quell’attenzione mediatica. Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non possono volersi bene. Io sono stato anche al lancio del disco di Emma. per me è naturale avere a che fare con le persone che ho amato”.