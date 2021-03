E’ stata la regina indiscussa della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Stefania Orlando è salita sul podio aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Un’esperienza che ha vissuto tra alti e bassi e che le ha permesso di instaurare anche delle bellissime amicizie, prima tra tutti quella con Tommaso Zorzi, ora opinionista all’Isola dei Famosi. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Stefania ha fatto un bilancio della sua esperienza. Sul rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Del Vesco dichiara di rimanere ferma sulla sua posizione. Invece sulla sua amicizia con Tommaso Zorzi ci ha confessato di averlo rivalutato all’interno della casa anche se smentisce per il momento l’eventualità di un’ospitata all’Isola dei Famosi. Chiediamo poi a Stefania se in futuro le piacerebbe ricoprire il ruolo di opinionista. Proprio nelle scorse settimane si era rincorsa la voce di una sua possibile partecipazione in questa veste accanto al suo amico Zorzi nel programma “Uomini e donne Vip” in partenza il prossimo settembre. Lei ha commentato così questa notizia: “Non ho mai fatto l’opinionista in tv e non so se potrei essere adatta a ricoprire un ruolo del genere”.

Intanto, nelle scorse ore il mondo del web mormora di una presunta crisi tra lei e il marito Simone Gianlorenzi. Dopo la secca smentita del marito, è arrivata ai nostri microfoni anche la sua. Dopo il grande successo raggiunto grazie a questa esperienza, Stefania si augura di poter tornare presto in tv. Un’avventura che ha rappresentato per lei un importante riscatto umano prima ancora che televisivo. Nel frattempo Stefania Orlando si sta dedicando al suo nuovo brano musicale che per il momento non sembra strizzare l’occhio al Grande Fratello Vip anche se lei avverte: “Nel videoclip non ci sarà alcun protagonista del Grande Fratello Vip. Se poi qualcuno dei coinquilini vorrà partecipare ne sarei felice”. Intanto Tommaso Zorzi si è candidato per partecipare al videoclip di “Babylonia”. Stefania accoglierà la sua proposta?

Stefania Orlando, intervista esclusiva alla finalista del “Grande Fratello Vip”

Stefania, questo è stato il tuo primo reality. Com’è stato trovarsi catapultata in questa realtà televisiva?

E’ stata un’esperienza che non potevo prevedere. L’avevo sottovalutata moltissimo e pensavo fosse più facile sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico. Il Grande Fratello Vip è stata un’avventura totalizzante, intensa, meravigliosa ma anche terribile per altri versi. Oltre agli affetti cari, mi è mancato il contatto con la realtà esterna. Ripeterei questa esperienza mille volte.

Sei arrivata ad un passo dal vincere il Grande Fratello Vip. Come ti sei sentita? E’ stata una sorpresa anche per te?

E’ stata per me una sorpresa ma anche una grande vittoria. Non mi aspettavo di arrivare fino alla fine. Sono arrivata in finale dopo aver superato quattro televoti, di cui uno peggio dell’altro. Non si può dire che sia arrivata in finale perché nessuno mi ha mai nominato. Ogni volta pensavo di dover uscire e invece il fatto di essere arrivata sul podio come unica donna mi ha reso felice.

Qualche anno fa ti sei definita egoista ma anche molto altruista. Nel reality, quale Stefania è uscita fuori secondo te?

Sono usciti entrambi gli aspetti del mio carattere. Tutti noi abbiamo varie sfaccettature del nostro carattere. Sono stata egoista quando ho scelto anche di isolarmi, di starmene per i fatti miei, di vivere determinati momenti da sola senza condividerli con gli altri. Spesso anche nella vita reale ho bisogno di avere i miei spazi.

In una delle interviste che hai rilasciato hai dichiarato di essere rimasta delusa da Dayane Mello. All’interno della casa già eri stata critica sul suo comportamento nei confronti di Rosalinda. Proprio Dayane domenica scorsa dalla D’Urso ha accusato Rosalinda di aver sfruttato il suo percorso. Che idea ti sei fatta?

Dal mio punto di vista, non cambio la mia versione e rimango sulle mie posizioni. Ora però sono passate tre settimane e parlarne mi sembra anacronistico.

Stefania orlando, il rapporto con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi

Con Tommaso invece è nato un bel feeling. Eppure all’inizio non ti era simpatico. Come mai? Cosa poi ti ha fatto cambiare idea?

Quando sono entrata nella casa non conoscevo Tommaso. Avevo visto qualche video che aveva postato e mi ero fatta una mia idea. Non l’avevo trovato particolarmente simpatico. Poi è scattato un colpo di fulmine tanto che abbiamo dormito insieme dal primo giorno. Ci siamo capiti e tra alti e bassi il nostro rapporto è andato avanti. Dalle incomprensioni possono nascere dei chiarimenti che sono indispensabili.

Anche con Maria Teresa Ruta il rapporto è stato contrassegnato da alti e bassi. Lei ha dichiarato che di recente vi siete incontrate. Avete messo da parte l’ascia di guerra?

Io con Maria Teresa non devo chiarire nulla. Ci siamo incrociate dietro le quinte di Domenica Live.

Intanto sarai ospite all’Isola dei Famosi proprio con Tommaso.

Veramente non lo so ed è ancora tutto da vedere. Io avevo dichiarato che probabilmente sarei stata ospite ma per il momento non c’è nulla di concreto.

Considerando che il ruolo di opinionista ti piace, ti divertirebbe farlo più al Grande Fratello Vip o a Uomini e Donne Vip?

Mi cogli impreparata (ride). Non ho mai fatto l’opinionista in tv e non so se potrei essere adatta a ricoprire un ruolo del genere.

In queste ore era circolata la notizia di una crisi tra te e Simone. Lui ha fatto chiarezza smentendo. Cosa è successo? E’ colpa del silenzio social?

Con Simone non c’è nessuna crisi e in questo momento è qui accanto a me. Ho deciso di prendermi un momento per me perché sto preparando un nuovo singolo per l’estate e sono concentrata su questo progetto. Per una serie di situazioni ho deciso di allontanarmi un po’ dai social anche perché dopo che sono uscita dalla casa sono stata molto presente. Mi sono presa dei giorni per me perché la avverto come esigenza.

Questa tua partecipazione al Grande Fratello Vip la vedi come un riscatto a livello televisivo? Pensi che la televisione ti abbia riscoperta?

E’ un riscatto a livello umano. Molte persone non mi conoscevano e ora, nel bene e nel male, hanno avuto l’opportunità di conoscermi meglio. Mi auguro che questo consenso da parte del pubblico ci possa essere anche da parte degli addetti ai lavori e che ci possa essere un riscatto a livello televisivo. Io ho partecipato al Grande Fratello Vip per farmi conoscere e mi sono voluta regalare un’esperienza nuova, completamente diversa da quello che avevo fatto fino ad adesso. Se da questa poi possono venire fuori delle opportunità professionali ne sono felice.

Intanto ti stai preparando per lanciare un nuovo singolo musicale. Il videoclip strizzerà l’occhio al Grande Fratello Vip?

Nel videoclip non ci sarà alcun protagonista del Grande Fratello Vip. Sarei felice se poi qualcuno dei coinquilini vorrà partecipare. Per il momento però non è previsto un loro coinvolgimento.

Vi riproponiamo un video con una sorpresa speciale a Stefania Orlando fatta al Gf Vip: