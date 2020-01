Sesta ed ultima puntata di “Stati Generali”, il programma satirico condotto da Serena Dandini in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, questa sera giovedì 16 gennaio 2020.

Stati Generali: ospiti di stasera, giovedì 16 gennaio 2020

Giovedì 16 gennaio 2020 alle 21.20 circa su Rai 3 ultimo appuntamento con gli “Stati Generali”, il programma ideato e condotto da Serena Dandini pronta a salutare i telespettatori con una puntata ricca di ospiti e sorprese.

Per l’ultimo appuntamento torna il Presidente del Consiglio Conte con la leggendaria imitazione di Nerì Marcorè. Non poteva mancare poi il ritorno del sondaggista Massimo Stima (interpretato da Edoardo Ferrario) che saluta il pubblico facendo il punto della situazione del nostro Paese all’affannosa ricerca di nuovi leader per il 2020.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’è anche Sabina Guzzanti nei panni della “Piripacchia del Pd”, la relatrice pronta a condividere le ultime novità e sviluppi presenti all’interno del suo partito in vista del nuovo anno. Non solo, ospite della puntata finale anche Valerio Mastandrea che proporrà il monologo “I figli ti invecchiano” di Mattia Torre da cui è stata presa ispirazione per il film “Figli” in uscita dal 23 gennaio al cinema. Ospiti anche Cristiana Capotondi con le atlete del calcio femminile e dalla CT della Nazionale e infine Emanuela Fanelli.

Stati Generali di Serena Dandini: gran finale su Rai3

Durante la puntata torna anche Martina dell’Ombra che per il gran finale annuncia a sorpresa che sarà una delle tante donne chiamate da Amadeus a salire sul palcoscenico di Sanremo 2020. Per il gran finale poteva poi mancare il ritorno di Germana Pasquero nei panni di Franca Leosini, mentre Lucia Ocone torna a vestire i panni di Winona la Rider, lavoratrice precaria del secondo millennio e annunciatrice anni ’80 de “l’Almanacco del giorno dopo”.

A completare il cast dell’ultima puntata Cinzia Leone nei panni della Signorina Vaccaroni, mentre Edoardo Ferrario sarà Alessandro Di Battista. Immancabili poi i corti dei The Pills, delle Sbratz e le inchieste di Gustav e Luca. Ospiti musicali della puntata finale i “The Los Paparors”…