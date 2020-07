Presentata in anteprima mondiale in occasione del Festival di Berlino del 2020, Stateless intreccia diverse storie legate dal filo sottile dell’immigrazione. La miniserie, disponibile in sei parti su Netflix dall’8 luglio, è stata co-ideata, diretta e interpretata dall’attrice Premio Oscar Cate Blanchett. La trama è parzialmente ispirata alla vera storia di Cornelia Rau, donna originaria della Germania con un permesso di soggiorno in Austria, che è stata illegalmente incarcerata per un periodo di dieci mesi, a cavallo tra il 2004 e il 2005. Affetta da schizofrenia, Cornelia è riuscita a fuggire dal centro dove era rinchiusa, dando inizio a una serie di vicissitudini che portarono a galla un’atroce realtà. Un’indagine governativa ha fatto luce su oltre duecento casi di detenzione illegale.

Scopo di Stateless è quello di mettere in luce i traumi umani subiti dagli immigrati in questi centri di detenzione, denunciando un intero sistema burocratico. Un progetto a cui Cate Blanchett, ambasciatrice Onu, tiene molto.

Stateless su Netflix: la trama della miniserie

Stateless, letteralmente “senza stato, senza dimora”, è incentrata sulle storie di quattro sconosciuti, rinchiusi in un centro di detenzione per immigrati nel bel mezzo del deserto australiano. Tra loro c’è una hostess di aereii in fuga da un oscuro culto; c’è poi la storia di un immigrato afghano in fuga dalla persecuzione; un giovane padre australiano con un lavoro senza futuro; e un burocrate coinvolto in uno scandalo nazionale. Le loro vite si intrecceranno e tra loro si creerà un inaspettato e profondo legale.

Stateless: cast e personaggi della miniserie Netflix

Nel cast di Stateless, Yvonne Strahovski nel ruolo della hostess Sofie Werner; Asher Keddie è Claire Kowitz; Fayssal Bazzi interpreta Ameer; Marta Dusseldorp è Margot; Dominic West e Cate Blanchett interpretano Gordon e Pat, leader della setta da cui Sofie sta scappando.

Completano il cast: Jai Courtney è Cam Sandford; Soraya Heidari è Mina; Rachel House è Harriet; Kate Box è Janice; Clarence Ryan interpreta Sully; Claude Jabbour è Farid; Rose Riley è Sharee; Helana Sawires è Rosna; e Darren Gilshenan nel ruolo di Brian Ashworth.