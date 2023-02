Stasera Tutto è possibile, programma condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai 2, dopo solo due puntate è già in tendenza sui social grazie alle gag dei personaggi che affollano il parterre di ospiti e il cast dello show più divertente della tv italiana. Tra i protagonisti ritroviamo anche il bravissimo Vincenzo De Lucia che, nella puntata andata in onda ieri dedicata al Carnevale, ha vestito i panni di una Mara Venier pronta a fare scherzi a tutti.

Stasera tutto è possibile: torta in faccia e caduta di Vincenzo De Lucia – Video

Divertente e ironico come sempre Vincenzo De Lucia sul palco di Stasera tutto è possibile durante la puntata dedicata al Carnevale ha portato in scena una Mara Venier pronta disturbare con i suoi scherzi gli ospiti del programma condotto da Stefano De Martino.

Ad un tratto però, è proprio il conduttore a riservare una bella torta in faccia al talentuoso De Lucia, che con l’intento di voler ricambiare lo scherzo con un’altra torta, scivola sul palco. Il momento è di quelli surreali, le risate di tutti a partire dal conduttore non si fermano. Durante la serata non sono mancati altri mille momenti divertenti, tra questi quelli regalati da Katia Follesa e Valeria Graci.

Stasera tutto è possibile: ascolti tv in crescita

Alla seconda puntata di questa nuova edizione Stasera tutto è possibile registra anche una crescita in termini di ascolti tv. I dati forniti da Auditel sulla puntata andata in onda ieri ci dicono che a seguire il programma condotto da Stefano De Martino erano 1.434.000 spettatori con uno share dell’8.8%. La scorsa puntata la media era di 1.393.000 spettatori pari al 8.4% di share.

Video – Torta in faccia e caduta per Vincenzo De Lucia

Ecco il video che mostra la scena della torta in faccia a Vincenzo De Lucia nei panni di Mara Venier e la sua caduta sul palco di Stasera tutto è possibile.