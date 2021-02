Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni di martedì 2 febbraio 2021

Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino torna in onda con una nuova imperdibile puntata del Comedy show di successo in onda in prima serata su Rai2. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda martedì 2 febbraio 2021.

Stasera tutto è possibile 2021, ospiti del 2 febbraio

Martedì 2 febbraio 2021 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile“, il comedy show condotto da Stefano De Martino. La terza puntata dell’edizione 2021 è dedicata all’Oriente e vedrà come sempre un gruppo di personaggi famosi pronti a mettersi in gioco per divertirsi e far divertire il pubblico.

Oltre agli ospiti fissi del programma come sempre: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con la sua imitazione di Mara Venier. A loro si aggiungono: Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Veronica Maya, Fatima Trotta, e Fabio e Aurora dei The Jackal. Immancabile poi la presenza del Panda, la mascotte animata dal ballerino Egon Polzone.

Stasera tutto è possibile, i giochi

Una nuova puntata tutta da ridere quella di Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Gli ospiti della terza puntata a tema “Oriente” sono pronti a mettersi in gioco tra prove divertenti, ma anche difficili.

Uno dei giochi più amati dal pubblico è senza alcun dubbio quello della Stanza Inclinata diventato oramai una vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo di 22,5 gradi. Ma non finisce qui, visto che i concorrenti – ospiti dovranno vedersela anche con altri giochi come: Speed quiz, Cookie Face, Elastic Speed, Step Challenge, Et voilà, Mimo senza fili. E ancora: Stammi dietro dance, Segui il labiale, Serenata STEP, Step Challenge e tanti altri.

Che dire? Il divertimento è assicurato nel comedy show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy tra i programmi più commentati anche sui social. Ricordiamo che durante la puntata è possibile commentare le prove, i giochi e i concorrenti con l’hashtag #staseratuttoepossibile.

L’appuntamento con “Stasera tutto è possibile” è il martedì in prima serata su Rai2.