A settembre su Rai Due ritorna “Stasera tutto è possibile“, lo show registrato nel Centro di Produzione Rai di Napoli. Il programma ha avuto un gran successo nelle passate edizioni e per questo motivo i vertici della rete pubblica hanno deciso di riconfermalo. Il conduttore, però, non sarà più Amadeus, che aveva reso celebre lo show di Rai Due. Di seguito tutte le informazioni sulla nuova edizione di “Stasera tutto è possibile“.

Stasera tutto è possibile, la nuova edizione sarà condotto da Stefano De Martino

La nuova edizione di “Stasera tutto è possibile“, giunto ormai alla quinta stagione, andrà in onda a settembre e di lunedì. Al momento non si conosce ancora la data ufficiale della messa in onda della prima puntata. Durante la presentazione dei palinsesti autunnali, la Rai ha ufficializzato la nuova edizione dello show di Rai Due ed ha presentato il nuovo conduttore.

Stasera tutto è possibile, infatti, passerà dalle mani di Amadeus a quelle di Stefano De Martino. L’ex ballerino professionista di Amici, dopo lo straordinario successo con Made in Sud, sarà il conduttore della quinta edizione dello show registrato negli studi di Napoli. Una bellissima notizia per i fan del ballerino e, al contrario, una cattiva notizia per i fan di Amadeus. Il conduttore, però, resterà alla guida de I Soliti ignoti.

Sarà un autunno ricco di novità per Stefano De Martino: il compagno di Belen Rodriguez, infatti, sarà alla conduzione di Stasera tutto è possibile e della serata speciale dedicata al Festival di Castrocaro. De Martino condurrà insieme alla compagna la serata dello storico Festival, che torna a grande richiesta sui canali della rete pubblica.

Stefano De Martino, inoltre, potrebbe essere anche alla conduzione del Dopo Festival. A febbraio, invece, sarà alla conduzione della nuova edizione di Made in Sud dopo lo straordinario successo della scorsa edizione.