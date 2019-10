Torna “Stasera tutto è possibile“, il feel good show di successo condotto da Stefano De Martino nella prima serata su Rai2. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti della sesta puntata in onda lunedì 21 ottobre.

Stasera tutto è possibile, ospiti lunedì 21 ottobre

Lunedì 21 ottobre alle ore 21.20 torna “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino su Rai2. Il feel good show, realizzato da Endemol Shine Italy, si conferma uno dei successi del palinsesto autunnale dell’azienda di Viale Mazzini con ascolti in aumento puntata dopo puntata.

Come sempre al centro del programma una serie di giochi con protagonisti alcuni volti noti dello spettacolo italiano pronti a concedersi una serata all’insegna del divertimento. Ecco gli ospiti della sesta puntata del 21 ottobre 2019: ospiti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Gianluca Impastato, Ciro Giustiniani, Ariadna Romero, Veronica Gatto e Fatima Trotta.

Dall’Auditorium Rai di Napoli Stefano De Martino è pronto a dare il via alla sesta puntata di Stasera tutto è possibile dedicata questa settimana al tema della “Tv”. Una puntata speciale che si preannuncia come sempre imperdibile, ma lo sarà ancora di più visto che per l’occasione ci sarà una guest star d’eccezione. Si tratta di Mara Venier, la regina del piccolo schermo e degli ascolti di Rai1 con “Domenica In” pronta a mettersi in gioco con tutti gli altri ospiti di puntata.

Ricordiamo che come successo per le precedenti puntate, tutti i protagonisti si cimenteranno nelle varie prove di gioco, improvvisando, cantando, mimando e non solo. Alcuni di loro dovranno confrontarsi con uno dei giochi più amati e difficili: La Stanza Inclinata. A chi toccherà cercare di mantenere l’equilibrio nella Stanza Inclinata? Tra gli altri giochi ci saranno anche: Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz.