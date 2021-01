Torna Stasera tutto è possibile, il feel good show condotto da Stefano De Martino su Rai2 con una puntata assolutamente da non perdere. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata di martedì 26 gennaio 2021 inizialmente prevista per lo scorso lunedì.

Stasera tutto è possibile ospiti di martedì 26 gennaio 2021

Martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 21.20 va in onda la seconda puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di successo presentato da Stefano De Martino e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Un ritorno col botto per l’ex marito di Belen Rodriguez che con la scorsa settimana ha registrato il miglior debutto di sempre a conferma di quanto il programma sia diventato un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori.

Il tema della seconda puntata è “Kids” e tantissimi sono gli ospiti pronti a mettersi in gioco sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli. Tra questi molti volti noti del cast del programma come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana propone l’imitazione di Mara Venier. Accanto a loro ospiti anche Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante, la sorvegliante de “Il Collegio”, e Jenny De Nucci. Infine non manca la mascotte di “Stasera tutto è possibile”, ossia il Panda animato” dal ballerino Egon Polzone.

Stasera tutto è possibile 2021, i giochi

Stasera tutto è possibile è amatissimo dal pubblico italiano per il suo format. Nessuna gara e nessun vincitore finale, visto che l’obiettivo del programma è quello di regalare una serata di divertimento e spensieratezza ai telespettatori. Gli stessi ospiti partecipano per mettersi in gioco e alla prova cimentandosi in tantissimi giochi. Tra i più famosi c’è l’amatissima Stanza Inclinata, diventata oramai una icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi.

Ma non finisce qui, tanti sono i giochi al centro del programma come: Segui il labiale, Serenata STEP, Stammi dietro dance, Speed quiz, Do re mi fa male, Spot tarok, Grande brivido, Cover STEP, Decollo immediato, Dental STEP, Mimo senza fili.

L’appuntamento con “Stasera tutto è possibile” torna martedì 26 gennaio 2021 in prima serata su Rai2. Ricordiamo che lo show è anche sui social con l’hashtag #staseratuttoepossibile che la scorsa settimana è diventato trend topic!