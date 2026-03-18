Prosegue il successo di “Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Scopriamo insieme ospiti ed anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 18 marzo 2026 su Rai2.

Stasera Tutto è Possibile 2026, ospiti di mercoledì 18 marzo su Rai 2

Tutto pronto per il nuovo appuntamento di “Stasera tutto è possibile“, il programma campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Stasera, mercoledì 18 marzo 2026, dalle ore 21.30 va in onda una nuova puntata del programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tantissimi gli ospiti protagonisti della puntata di stasera a tema “Step Crime” tra cui: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Rocco Papaleo. E ancora: Nathalie Guetta, Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Nicola Nocella.

Da segnalare anche la presenza di Claudio Lauretta, che anche questa settimana torna ad imitare Gerry Scotti! Naturalmente non cambia la location: il programma prende “vita” dall’Auditorium Rai di Napoli dove ospiti e personaggi sono pronti a mettersi alla prova in divertentissimi giochi!

Una normale giornata nei camerini di #STEP 😂 Torniamo questa sera ore 21.20 su @RaiDue e @RaiPlay con #Staseratuttoepossibile, non mancate! pic.twitter.com/rXBwU1sLOH — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) March 18, 2026

Stasera Tutto è Possibile 2026, i giochi

Il focus di “Stasera tutto è possibile” è divertirsi! Come sempre i giochi restano il cuore pulsante del comedy show condotto da Stefano De Martino. Tutti gli ospiti e protagonisti della puntata si confronteranno con prove e giochi divertenti. Una sfida dopo l’altra: dallo Step Burger ad Alphabody, senza dimenticare i giochi del Rubagallina e Segui il labiale.

Naturalmente non può mancare la La Stanza inclinata che, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, mette alla prova improvvisazione ed equilibrio. Il gioco icona del programma resta ancora oggi una delle sfide più difficili per tutti gli ospiti di #STEP!

L’appuntamento con la nuova puntata di Stasera tutto è possibile 2026 è come sempre in prima serata su Rai2.