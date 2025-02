Dopo il grande successo della prima puntata torna in prime time su Rai2 “Stasera tutto è possibile“, il comedy show condotto Stefano De Martino. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni seconda puntata di stasera, martedì 4 febbraio 2025.

Stasera tutto è possibile 2025, ospiti della seconda puntata

Stasera, martedì 4 febbraio 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino e trasmesso in onda su Rai 2. Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna a regalare ai telespettatori una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza con nuovi giochi e tanti nuovi ospiti pronti a mettersi alla prova. Il tema della seconda puntata è “Viva la musica”.

Negli studi dell’Auditorium Rai di Napoli ci saranno come ospiti della seconda puntata di STEP: Peppe Iodice, Giulia Vecchio, Carmen Di Pietro, Ciro Priello e Mara Maionchi. Proprio alla mitica Mara Maionchi sarà dedicata una delle imitazioni di Vincenzo De Lucia, che vestirà anche i panni di Maria De Filippi.

Stasera tutto è possibile 2025, i giochi e cast

Ma non finisce qui, presenze fisse del cast di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino anche: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Ma passiamo ai giochi, il cuore pulsante del comedy show che non registra mai né vincitori né vinti, ma ha un solo obiettivo: far divertire! I giochi dell’edizione 2025 di STEP sono: Serenata Step, Rubagallina, Segui il labiale, STEP Challenge. Naturalmente non può mancare il gioco cult del programma: La Stanza Inclinata.

Da segnalare anche la presenza de Il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro. Attenzione la prossima puntata di Stasera tutto è possibile andrà in onda martedì 18 febbraio 2025 per la pausa legata al Festival di Sanremo.